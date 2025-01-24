Сто тысяч цветов за 4,7 млн рублей украсят улицы Омска

Posted 24 января, 08:29
Published 24 января, 08:29
Modified 24 января, 08:31
Updated 24 января, 08:31
Омские власти намерены украсить город к лету, потратив около 5 млн рублей на оформление и уход за клумбами в Октябрьском, Ленинском и Кировском округах. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок 22–23 января.
На оформление и содержание клумб здесь выделят 1,8 млн рублей.
Работы проведут на следующих участках:
Всего под благоустройство отведено 851,08 кв. м. Запланировано высадить 38 418 цветов.
На благоустройство клумб в этом округе предусмотрено 1,1 млн рублей.
Цветы украсят:
Общая площадь клумб составит 601,06 кв. м., высадят 24 604 растения.
Здесь на клумбы и вазоны выделено 1,7 млн рублей.
Объекты благоустройства включают:
Для оформления 806,39 кв. м. потребуется 37 722 цветка.
Работы по каждому округу включают три этапа:
Полив цветников будет обеспечивать заказчик. Прием заявок на участие в аукционах завершится в конце января, а результаты будут подведены 3–4 февраля.
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