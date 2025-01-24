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Posted 24 января, 08:29

Published 24 января, 08:29

Modified 24 января, 08:31

Updated 24 января, 08:31

В Омске потратят почти 5 миллионов на клумбы

Сто тысяч цветов за 4,7 млн рублей украсят улицы Омска

24 января 2025, 08:29
Фото: 1MI. В Омске потратят почти 5 миллионов на клумбы

На новые клумбы в трех округах Омска потратят почти 5 млн рублей

Сюжет
Госзакупки
Клумбы появятся в Октябрьском, Ленинском и Кировском округах.

Омские власти намерены украсить город к лету, потратив около 5 млн рублей на оформление и уход за клумбами в Октябрьском, Ленинском и Кировском округах. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок 22–23 января.

Тендеры от администрации Омска
Тендеры от администрации Омска. Фото: Госзакупки

Октябрьский округ

На оформление и содержание клумб здесь выделят 1,8 млн рублей.

Схемы клумб и вазонов в Октябрьском округе Омска
Схемы клумб и вазонов в Октябрьском округе Омска
Схемы клумб и вазонов в Октябрьском округе Омска
Схемы клумб и вазонов в Октябрьском округе Омска
Схемы клумб и вазонов в Октябрьском округе Омска. Фото: Госзакупки

Работы проведут на следующих участках:

  • Сквер «Рубиновая мечта»;
  • Перекресток улиц Богдана Хмельницкого и Масленикова;
  • Бульвар по улице Богдана Хмельницкого.

Всего под благоустройство отведено 851,08 кв. м. Запланировано высадить 38 418 цветов.

Ленинский округ

На благоустройство клумб в этом округе предусмотрено 1,1 млн рублей.

Схемы клумб и вазонов в Ленинском округе Омска
Схемы клумб и вазонов в Ленинском округе Омска
Схемы клумб и вазонов в Ленинском округе Омска
Схемы клумб и вазонов в Ленинском округе Омска
Схемы клумб и вазонов в Ленинском округе Омска. Фото: Госзакупки

Цветы украсят:

  • Сквер имени Серова;
  • Территорию у домов №77 и №81 по проспекту Карла Маркса;
  • Сквер «Юбилейный».

Общая площадь клумб составит 601,06 кв. м., высадят 24 604 растения.

Кировский округ

Здесь на клумбы и вазоны выделено 1,7 млн рублей.

Схемы клумб и вазонов в Кировском округе Омска
Схемы клумб и вазонов в Кировском округе Омска
Схемы клумб и вазонов в Кировском округе Омска
Схемы клумб и вазонов в Кировском округе Омска. Фото: Госзакупки

Объекты благоустройства включают:

  • Территорию у администрации округа;
  • Клумбы у Дворца культуры на улице Бетховена;
  • Развязку улиц 70 лет Октября и Конева;
  • Заречный бульвар.

Для оформления 806,39 кв. м. потребуется 37 722 цветка.

Что входит в работы

Работы по каждому округу включают три этапа:

  • Подготовка почвы и высадка рассады (15-30 мая 2025 года). Это включает очистку клумб, обработку грунта, нанесение рисунков для посадки и непосредственную высадку растений.
  • Уход за клумбами (15-30 июня и 15–30 июля). В этот период подрядчики займутся прополкой, удалением увядших растений и вывозом мусора.

Полив цветников будет обеспечивать заказчик. Прием заявок на участие в аукционах завершится в конце января, а результаты будут подведены 3–4 февраля.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о сотнях срубленных деревьях в Омской области. Где деревья пойдут под снос, и почему они помешали различным организациям — читайте в нашем материале.

«Все в топку»: в Омске «зеленая комиссия» разрешила срубить больше 400 деревьев
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#Диана Рязанцева#Омск#Благоустройство#Госзакупки#Цветы#Клумбы#Ленинский округ#Кировский округ#Октябрьский округ#Скверы#Тендеры
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