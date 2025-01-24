Смертельные «ватрушки»: омичи продолжают кататься с опасных склонов, где гибнут люди

Posted 24 января, 06:00
Published 24 января, 06:00
Modified 24 января, 06:00
Updated 24 января, 06:00
Зима — время популярных в нашей стране сезонных развлечений. Несмотря на то, что каникулы уже закончились, снег будет лежать минимум до марта. А где земля покрыта снегом, там и зимние забавы, среди которых катание с горки является одним из самых любимых. Увы, но ежегодно безобидный на первый взгляд вид досуга оборачивается страшными трагедиями. Горки теперь являются аттракционами, и на них нужны особые разрешения. В связи с этим специальных спусков стало заметно меньше, чего, конечно, не скажешь о желающих с них скатиться.
В середине января корреспондент Города55, гуляя в Советском парке, увидела, как мальчик скатывался со склона на куске канистры. За всем этим наблюдали мужчина и женщина — вероятно, родители ребенка. При этом рядом был установлен стенд «Спуск не предназначен для катания», который они, судя по всему, проигнорировали. Это явление и побудило нас разобраться в ситуации более подробно.
Несколько лет назад в Советском парке произошел несчастный случай. 5 января 2020 года 45-летняя женщина каталась на тюбинге по лыжероллерной трассе. Во время спуска она ударилась об осветительный бетонный столб. Травма оказалась смертельной.
«Лыжероллерная трасса, на которой произошел несчастный случай с женщиной, для катания на тюбинге не предназначена. Любителям зимних видов спорта и прогулок на свежем воздухе рекомендуется учитывать ландшафтные особенности парка, расположенного вдоль берега Иртыша, и быть осторожными вблизи склонов», — сообщили тогда в мэрии.
Также этой зимой, буквально в декабре, днем в Нефтяниках произошел инцидент. Возле многоэтажки на Пригородной, 21 мальчик с другом катался на тюбингах. Когда школьник съехал к дереву, на ребенка упал снег со льдом.
Прохожие бросились на помощь, но самостоятельно освободить ребенка не смогли — ледяные глыбы оказались слишком массивными. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС России. Спасатели освободили мальчика из-под завалов и передали врачам. Пострадавшему поставили предварительный диагноз — перелом костей таза.
А в позапрошлом году 10-летний омич пострадал, когда катался со склона виадука на тюбинге. Школьник пришел туда со своей знакомой. Он попросил ватрушку у другого подростка, чтобы прокатиться. Тюбинг, где сидели мальчик и девочка, въехал в дерево. Врачи диагностировали у ребенка закрытый перелом двух костей голени правой ноги.
Специалисты уже не раз отмечали: несмотря на свою видимую простоту, тюбинг достаточно коварен. На спусках ватрушка может разгоняться до скорости автомобиля, при этом, в отличие от тех же санок и снегокатов, управлять спуском на ней практически невозможно.
Кататься на тюбингах безопасно можно только на оборудованных склонах, там, где есть защитные приспособления и нет деревьев или других объектов, столкновения с которым могут закончиться трагически.
В мэрии сообщили, что каждую зиму в Советском парке размещают таблички, предупреждающие об опасности спуска по склонам. Действительно, табличек-предупреждений в парке очень много.
Они развешены едва ли не на каждом столбе. На всех подходах к склонам и лестницам можно увидеть объявления о том, что спуск в этих местах небезопасен, и администрация парка не несет ответственность за несчастные случаи, которые могут произойти во время катания со склонов. Впрочем, многих, причем как детей, так и взрослых, это не останавливает.
«К сожалению, мы не можем напрямую влиять на поведение посетителей, которые игнорируют установленные правила. Ограждения и информационные стенды установлены, а также транслируются объявления по системе оповещения. В парке работают сотрудники, которые следят за ситуацией и обращают внимание на нарушения», — сообщили Городу55 в администрации Советского парка.
При этом же в Советском парке есть организованная тюбинг-трасса на базе горнолыжного парка «Сапфир», который открылся в декабре прошлого года после долгих лет простоя. Там можно покататься на тюбинге, лыжах, сноуборде. Но за это удовольствие нужно платить, из-за чего многие предпочитают небезопасные, но бесплатные склоны.
На запрос Города55 в минздраве ответили, что они не ведут статистику о случаях травм и смертей во время катания на тюбингах, в том числе в необорудованных для этого местах. Однако в ведомстве рассказали, как можно сократить риск травматизации.
«Катание детей должно осуществляться исключительно под присмотром взрослых в специально оборудованных местах. Для защиты головы при спуске рекомендуется использовать защитный шлем. Необходимо соблюдать дистанцию при спуске: начинать движение на тюбинге только после того, как предыдущий катающийся закончил спуск», — сообщили в минздраве.
Нигде больше в зимнем отдыхе не встречается такое сочетание опасности и невозможности ее избежать.
«Тюбинг достаточно опасная история для зимы как минимум, потому что люди катаются и не задумываются о травмах, которые могут получить, они могут ехать и не держаться за тюбинг, садиться вдвоем, втроем, могут пытаться закрутить этот тюбинг и сделать все, чтобы получить эмоции. А тюбинг опасен уже из-за своего строения, потому что когда он спружинит, можно получить травмы спины, компрессионный перелом позвоночника, шеи», — рассказал врач травматолог-ортопед Клинического медико-хирургического центра Дмитрий Летучих.
Как мы уже сказали, наиболее травмоопасное средство для катания с горок — «ватрушки». Они не имеют средств управления и торможения, а также развивают большую скорость. Поэтому кататься на них нужно в строго отведенных для этого местах.
«Кататься с горок безопасно только в специально оборудованных местах, исключая вероятность выезда на лед рек, озер и котлованов, а также проезжую часть дороги», — отметил ведущий инженер отдела организации мероприятий по предупреждению ЧС управления по гражданской обороне и ЧС департамента общественной безопасности администрации Омска Степан Брыщенко.
Добавим, что наказания для тех, кто катается на несанкционированных спусках, как и статьи за нарушение правил катания со спусков, нет. Однако это не означает, что следует руководствоваться правилом «Что не запрещено — то разрешено».
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Не стоит забывать о том, что несчастные случаи предугадать нельзя. Люди идут кататься с несанкционированных спусков, потому что не видят доступной альтернативы, а администрации парка остается только предупреждать их всеми возможными способами о том, что это небезопасно.
В конце концов, мы сами несем за себя и своих детей ответственность, когда стоим с тюбингом в руках перед табличкой «Кататься запрещается, опасно для жизни!».