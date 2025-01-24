Смертельные «ватрушки»: омичи продолжают кататься с опасных склонов, где гибнут люди

Зима — время популярных в нашей стране сезонных развлечений. Несмотря на то, что каникулы уже закончились, снег будет лежать минимум до марта. А где земля покрыта снегом, там и зимние забавы, среди которых катание с горки является одним из самых любимых. Увы, но ежегодно безобидный на первый взгляд вид досуга оборачивается страшными трагедиями. Горки теперь являются аттракционами, и на них нужны особые разрешения. В связи с этим специальных спусков стало заметно меньше, чего, конечно, не скажешь о желающих с них скатиться.