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Posted 24 января, 06:00

Published 24 января, 06:00

Modified 24 января, 06:00

Updated 24 января, 06:00

Склоны выглядят накатанными, хотя кататься на них запрещено

Смертельные «ватрушки»: омичи продолжают кататься с опасных склонов, где гибнут люди

24 января 2025, 06:00
Фото: 1MI. Склоны выглядят накатанными, хотя кататься на них запрещено
Омичи в качестве спусков используют все наклонные поверхности, в том числе лестницы и склоны. Несмотря на то, что это занятие может привести к трагическим последствиям, горожане продолжают собираться в очереди, чтобы покататься на тюбингах.

Зима — время популярных в нашей стране сезонных развлечений. Несмотря на то, что каникулы уже закончились, снег будет лежать минимум до марта. А где земля покрыта снегом, там и зимние забавы, среди которых катание с горки является одним из самых любимых. Увы, но ежегодно безобидный на первый взгляд вид досуга оборачивается страшными трагедиями. Горки теперь являются аттракционами, и на них нужны особые разрешения. В связи с этим специальных спусков стало заметно меньше, чего, конечно, не скажешь о желающих с них скатиться.

В середине января корреспондент Города55, гуляя в Советском парке, увидела, как мальчик скатывался со склона на куске канистры. За всем этим наблюдали мужчина и женщина — вероятно, родители ребенка. При этом рядом был установлен стенд «Спуск не предназначен для катания», который они, судя по всему, проигнорировали. Это явление и побудило нас разобраться в ситуации более подробно.

«Ватрушки» — один из самых небезопасных транспортов для катания с горок
«Ватрушки» — один из самых небезопасных транспортов для катания с горок. Фото: 1MI

Инциденты на ватрушках

Несколько лет назад в Советском парке произошел несчастный случай. 5 января 2020 года 45-летняя женщина каталась на тюбинге по лыжероллерной трассе. Во время спуска она ударилась об осветительный бетонный столб. Травма оказалась смертельной.

«Лыжероллерная трасса, на которой произошел несчастный случай с женщиной, для катания на тюбинге не предназначена. Любителям зимних видов спорта и прогулок на свежем воздухе рекомендуется учитывать ландшафтные особенности парка, расположенного вдоль берега Иртыша, и быть осторожными вблизи склонов», — сообщили тогда в мэрии.

Также этой зимой, буквально в декабре, днем в Нефтяниках произошел инцидент. Возле многоэтажки на Пригородной, 21 мальчик с другом катался на тюбингах. Когда школьник съехал к дереву, на ребенка упал снег со льдом.

Прохожие бросились на помощь, но самостоятельно освободить ребенка не смогли — ледяные глыбы оказались слишком массивными. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС России. Спасатели освободили мальчика из-под завалов и передали врачам. Пострадавшему поставили предварительный диагноз — перелом костей таза.

Видео: МЧС России.

А в позапрошлом году 10-летний омич пострадал, когда катался со склона виадука на тюбинге. Школьник пришел туда со своей знакомой. Он попросил ватрушку у другого подростка, чтобы прокатиться. Тюбинг, где сидели мальчик и девочка, въехал в дерево. Врачи диагностировали у ребенка закрытый перелом двух костей голени правой ноги.

Специалисты уже не раз отмечали: несмотря на свою видимую простоту, тюбинг достаточно коварен. На спусках ватрушка может разгоняться до скорости автомобиля, при этом, в отличие от тех же санок и снегокатов, управлять спуском на ней практически невозможно.

Кататься на тюбингах безопасно можно только на оборудованных склонах, там, где есть защитные приспособления и нет деревьев или других объектов, столкновения с которым могут закончиться трагически.

Не игнорируйте такие таблички в парках
Не игнорируйте такие таблички в парках. Фото: gorod55.ru

Как с проблемой борются в городе

В мэрии сообщили, что каждую зиму в Советском парке размещают таблички, предупреждающие об опасности спуска по склонам. Действительно, табличек-предупреждений в парке очень много.

Они развешены едва ли не на каждом столбе. На всех подходах к склонам и лестницам можно увидеть объявления о том, что спуск в этих местах небезопасен, и администрация парка не несет ответственность за несчастные случаи, которые могут произойти во время катания со склонов. Впрочем, многих, причем как детей, так и взрослых, это не останавливает.

«К сожалению, мы не можем напрямую влиять на поведение посетителей, которые игнорируют установленные правила. Ограждения и информационные стенды установлены, а также транслируются объявления по системе оповещения. В парке работают сотрудники, которые следят за ситуацией и обращают внимание на нарушения», — сообщили Городу55 в администрации Советского парка.

При этом же в Советском парке есть организованная тюбинг-трасса на базе горнолыжного парка «Сапфир», который открылся в декабре прошлого года после долгих лет простоя. Там можно покататься на тюбинге, лыжах, сноуборде. Но за это удовольствие нужно платить, из-за чего многие предпочитают небезопасные, но бесплатные склоны.

Катание на спусках, не предназначенных для этого, может обернуться страшными последствиями
Катание на спусках, не предназначенных для этого, может обернуться страшными последствиями. Фото: gorod55.ru

Почему люди получают травмы на тюбингах?

На запрос Города55 в минздраве ответили, что они не ведут статистику о случаях травм и смертей во время катания на тюбингах, в том числе в необорудованных для этого местах. Однако в ведомстве рассказали, как можно сократить риск травматизации.

«Катание детей должно осуществляться исключительно под присмотром взрослых в специально оборудованных местах. Для защиты головы при спуске рекомендуется использовать защитный шлем. Необходимо соблюдать дистанцию при спуске: начинать движение на тюбинге только после того, как предыдущий катающийся закончил спуск», — сообщили в минздраве.

Нигде больше в зимнем отдыхе не встречается такое сочетание опасности и невозможности ее избежать.

«Тюбинг достаточно опасная история для зимы как минимум, потому что люди катаются и не задумываются о травмах, которые могут получить, они могут ехать и не держаться за тюбинг, садиться вдвоем, втроем, могут пытаться закрутить этот тюбинг и сделать все, чтобы получить эмоции. А тюбинг опасен уже из-за своего строения, потому что когда он спружинит, можно получить травмы спины, компрессионный перелом позвоночника, шеи», — рассказал врач травматолог-ортопед Клинического медико-хирургического центра Дмитрий Летучих.
Берегите себя и своих детей
Берегите себя и своих детей. Фото: 1MI

Правила безопасности

Как мы уже сказали, наиболее травмоопасное средство для катания с горок — «ватрушки». Они не имеют средств управления и торможения, а также развивают большую скорость. Поэтому кататься на них нужно в строго отведенных для этого местах.

«Кататься с горок безопасно только в специально оборудованных местах, исключая вероятность выезда на лед рек, озер и котлованов, а также проезжую часть дороги», — отметил ведущий инженер отдела организации мероприятий по предупреждению ЧС управления по гражданской обороне и ЧС департамента общественной безопасности администрации Омска Степан Брыщенко.
Правила безопасности при катании с горок и склонов
Правила безопасности при катании с горок и склонов
Правила безопасности при катании с горок и склонов
Правила безопасности при катании с горок и склонов. Фото: Администрация Омска

Добавим, что наказания для тех, кто катается на несанкционированных спусках, как и статьи за нарушение правил катания со спусков, нет. Однако это не означает, что следует руководствоваться правилом «Что не запрещено — то разрешено».

***

Не стоит забывать о том, что несчастные случаи предугадать нельзя. Люди идут кататься с несанкционированных спусков, потому что не видят доступной альтернативы, а администрации парка остается только предупреждать их всеми возможными способами о том, что это небезопасно.

В конце концов, мы сами несем за себя и своих детей ответственность, когда стоим с тюбингом в руках перед табличкой «Кататься запрещается, опасно для жизни!».

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#Ольга Скворцова#Видео#Омск#Зима#Несчастный случай#Иртыш#Советский парк#Опасность#Тюбинг
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