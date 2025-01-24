Рейс Омск — Усть-Ишим отменили третий раз за неделю

Posted 24 января, 09:34
Published 24 января, 09:34
Modified 24 января, 09:36
Updated 24 января, 09:36
Всю неделю самолет до Усть-Ишима никак не может вылететь из Омска. Перелеты на этом направлении выполняет компания «Аэропром» на самолете Ан-2. Согласно информации онлайн-табло омского аэропорта, полет был запланирован на сегодня на 10:00. Однако сначала рейс задержали, а потом и вовсе отменили.
В аэропорту имени Карбышева Городу55 сообщили, что лайнер не отправился до омского села из-за неблагоприятных метеоусловий. Кстати, это уже третья неудачная попытка за неделю.
По информации регионального минтранса, предоставленной Городу55, самолет АН-2 будет выполнять пассажирские авиаперелеты по маршруту Омск — Усть-Ишим по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета 2741 рубль. Собственно, на этой неделе во все эти дни самолеты не смогли улететь из-за погодных условий.
Отметим, что 24 января из Омска вовремя не смогли улететь еще два рейса. На полчаса позже отправился самолет до Пхукета авиакомпании «АЗУР эйр», а также лайнер до Новосибирска компании S7 вылетел не в 10:55, а в 11:50. Кроме того, на 25 минут задержан рейс до Астаны. По обновленным данным, он вылетит в 16:25.