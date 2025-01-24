Рейс Омск — Усть-Ишим отменили третий раз за неделю

Отметим, что 24 января из Омска вовремя не смогли улететь еще два рейса. На полчаса позже отправился самолет до Пхукета авиакомпании «АЗУР эйр», а также лайнер до Новосибирска компании S7 вылетел не в 10:55, а в 11:50. Кроме того, на 25 минут задержан рейс до Астаны. По обновленным данным, он вылетит в 16:25.