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Posted 24 января, 09:34

Published 24 января, 09:34

Modified 24 января, 09:36

Updated 24 января, 09:36

Рейс Омск — Усть-Ишим отменили третий раз за неделю

Рейс Омск — Усть-Ишим отменили третий раз за неделю

24 января 2025, 09:34
Фото: Никита Петренко. Предоставлено Городу55..
Самолет еще ни разу не смог улететь в область в этом году.

Всю неделю самолет до Усть-Ишима никак не может вылететь из Омска. Перелеты на этом направлении выполняет компания «Аэропром» на самолете Ан-2. Согласно информации онлайн-табло омского аэропорта, полет был запланирован на сегодня на 10:00. Однако сначала рейс задержали, а потом и вовсе отменили.

В аэропорту имени Карбышева Городу55 сообщили, что лайнер не отправился до омского села из-за неблагоприятных метеоусловий. Кстати, это уже третья неудачная попытка за неделю.

По информации регионального минтранса, предоставленной Городу55, самолет АН-2 будет выполнять пассажирские авиаперелеты по маршруту Омск — Усть-Ишим по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета 2741 рубль. Собственно, на этой неделе во все эти дни самолеты не смогли улететь из-за погодных условий.

Актуальные данные онлайн-табло
Актуальные данные онлайн-табло. Фото: Омский аэропорт

Отметим, что 24 января из Омска вовремя не смогли улететь еще два рейса. На полчаса позже отправился самолет до Пхукета авиакомпании «АЗУР эйр», а также лайнер до Новосибирска компании S7 вылетел не в 10:55, а в 11:50. Кроме того, на 25 минут задержан рейс до Астаны. По обновленным данным, он вылетит в 16:25.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Рейс#Усть-Ишим#Авиаперелеты#Минтранс#Метеорологические условия#Перенос#Стоимость билета
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