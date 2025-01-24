Раньше такого не было: омичи пожаловались на работу общественного транспорта в морозы

Posted 24 января, 05:49
Published 24 января, 05:49
Modified 24 января, 05:57
Updated 24 января, 05:57
В редакцию Города55 обратилась омичка с жалобой на работу общественного транспорта в морозные дни. По словам женщины, два дня подряд, 23 и 24 января, утром она по полчаса не могла дождаться автобусов на остановке «20-я Линия» по улице Омской.
«Общественный транспорт по улице Омской ходит с интервалами 15-20 минут. Раньше такого не было, теперь по всей видимости уменьшили автопарк. В 30-градусный мороз это очень долгий промежуток. Мало того, что сильно замерзла, так еще и опоздала на работу», — поделилась омичка.
Огромный частный сектор на Линиях в Центральном округе связывают с другими частями города только три маршрута. В жалобе омички, например, упоминаются маршруты №59 и №66. Их обслуживает один и тот же частный перевозчик — ООО «Альянс».
Компанией, специализирующейся на «деятельности сухопутного пассажирского транспорта», владеет и руководит омич Михаил Медведев. По итогам 2023 года убытки ООО составили 1,1 млн рублей.
Напомним, что много проблем в первые серьезные морозы этой зимой доставляет и коммунальная инфраструктура. Несколько аварий с последующим отключением отопления произошло в городке Нефтяников и Чкаловском поселке.