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Posted 24 января, 05:49

Published 24 января, 05:49

Modified 24 января, 05:57

Updated 24 января, 05:57

Омичей не устроила работа общественного транспорта в сильные морозы

Раньше такого не было: омичи пожаловались на работу общественного транспорта в морозы

24 января 2025, 05:49
Фото: gorod55.ru.

Омичей не устроила работа общественного транспорта в сильные морозы

С долгим ожиданием транспорта омичка столкнулась на остановке 20-я Линия. Теплых павильонов в этом месте, кстати, нет.

В редакцию Города55 обратилась омичка с жалобой на работу общественного транспорта в морозные дни. По словам женщины, два дня подряд, 23 и 24 января, утром она по полчаса не могла дождаться автобусов на остановке «20-я Линия» по улице Омской.

«Общественный транспорт по улице Омской ходит с интервалами 15-20 минут. Раньше такого не было, теперь по всей видимости уменьшили автопарк. В 30-градусный мороз это очень долгий промежуток. Мало того, что сильно замерзла, так еще и опоздала на работу», — поделилась омичка.

Огромный частный сектор на Линиях в Центральном округе связывают с другими частями города только три маршрута. В жалобе омички, например, упоминаются маршруты №59 и №66. Их обслуживает один и тот же частный перевозчик — ООО «Альянс».

Компанией, специализирующейся на «деятельности сухопутного пассажирского транспорта», владеет и руководит омич Михаил Медведев. По итогам 2023 года убытки ООО составили 1,1 млн рублей.

Напомним, что много проблем в первые серьезные морозы этой зимой доставляет и коммунальная инфраструктура. Несколько аварий с последующим отключением отопления произошло в городке Нефтяников и Чкаловском поселке.

Авария на теплосетях в Чкаловском поселке Омска: десятки домов остались без тепла
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#Юлия Истомина#Омск#Общественный транспорт#Автобус#Пассажиры#Новости#Жалоба
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