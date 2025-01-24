Появились новые подробности о создании межвузовского кампуса в Омске

Напомним, что ранее стало известно, какой будет инфраструктура студенческого кампуса. Известно, что он будет состоять из пяти научно-лабораторных корпусов, конгресс-центра, лекционного корпуса, общежития, апарт-отеля для студентов и преподавателей, спорткомплекса и других объектов.