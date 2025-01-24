Появились новые подробности о создании межвузовского кампуса в Омске

Posted 24 января, 12:15
Published 24 января, 12:15
Modified 24 января, 12:15
Updated 24 января, 12:15
В Омске продолжается работа над созданием межвузовского кампуса, его постройка обсуждалась сегодня на совещании с руководителями омских университетов, научных организаций и Сбербанка. Подробности в своем телеграм-канале рассказал первый проректор ОмГПУ Иван Кротт.
Известно, что кампус будет специализироваться на химических продуктах и новых материалах, технологиях сохранения здоровья, агробиотехнологии, станкоинструментальном и транспортном машиностроении, микроэлектронике, аддитивных технологиях, а также на социально-психологических технологиях.
«Проектным офисом Омского педагогического прорабатываем актуальные направления новых образовательных программ и исследований в области психосоциальной работы с населением, этноконфликтологии, языковых процессов в поликультурном мире. Сейчас готовимся к стратегической сессии с руководством ключевых индустриальных партнеров для обсуждения специализации межвузовского кампуса», — добавил Кротт.
Напомним, что ранее стало известно, какой будет инфраструктура студенческого кампуса. Известно, что он будет состоять из пяти научно-лабораторных корпусов, конгресс-центра, лекционного корпуса, общежития, апарт-отеля для студентов и преподавателей, спорткомплекса и других объектов.