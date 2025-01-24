«Организация в кризисе»: депутат Ткачев высказался об исключении из обкома КПРФ

Posted 24 января, 06:46
Published 24 января, 06:46
Modified 24 января, 06:46
Updated 24 января, 06:46
Накануне стало известно о громкой отставке в омском обкоме КПРФ, место секретаря партии по идеологии покинул Константин Ткачев. Депутат занимал эту должность с 2021 года, подробнее о некоторых причинах ухода Ткачев рассказал Городу55. Одна из главных — разногласия с руководством партии, в частности, с первым секретарем обкома Андреем Алехиным.
«Меня убрали с поста секретаря Омского обкома по идеологии. Меня исключили из состава бюро. Бюро — это руководящий состав Омского отделения. Меня освободили от должности заместителя руководителя фракции КПРФ Заксобрания. Думаю, что в дальнейшем руководство Омского отделения поднимет вопрос об исключении меня из партии. Это вопрос времени», — говорит Ткачев.
Организация, по его словам, переживает серьезный кризис, который все больше усугубляется. Однако предложения по улучшению ситуации остаются проигнорированными.
«Я не буду скрывать, действительно, у меня были претензии к руководству Омского обкома о деятельности партийной организации и я их высказывал, но я не называю это конфликтом. Я говорил и считаю, что она (организация — прим. ред.) в кризисе, причем кризис усугубляется. Я говорил о том, что партийный телеканал Обком ТВ, где я продолжаю работать в должности заместителя главного редактора, журналиста телеканала, когда его отключили от кабельных операторов три года назад, с тех пор ничего не поменялось.
Я говорил Алехину, что надо что-то делать, но в этой части Алехин бездействовал. Кроме того, у него есть очень плохая черта, он не умеет слушать людей. Слушать и слышать. Часто он пускался в оскорбления, лгал. Я публично выступил, сказал Алехину, что так делать нельзя, и вот это, видимо, стало точкой кипения. Также я говорил, что фракция Заксобрания формируется неправильным образом, а газета „Красный путь“ — слабая газета. Ну, в общем, я делал замечания нашему руководству, Алехин это воспринял как личную обиду», — рассказывает депутат.
Именно после озвучивания претензий, как отметил Ткачев, Андрей Алехин вынес вопрос о том, чтобы исключить его из партии.
«Я обратится к своим товарищам, коммунистам, членам партии, с тем, что Алехин ведет себя недостойно первого секретаря, руководителя партийной организации, он это посчитал обидой и вынес вопрос о том, чтобы меня исключить, ссылаясь на нарушение устава. Якобы я нарушил устав. Хотя я считаю, что порядочность гораздо выше устава. К сожалению, я вижу, что люди для Алехина — „мусор“. Люди работающие, люди думающие, люди креативные, ему, на мой взгляд, не нужны. Потому что любое предложение, которое поступает к нему, сразу обрубается»
Еще одно обвинение, о котором говорит депутат — «пиар» на общественно важных проблемах.
«Алехин заявил всем, что Ткачев не работает, а лишь пиарится. Это дословно его слова. То есть мою работу депутатскую он считает пиаром, мою работу журналистскую он считает пиаром. Когда мы возили гуманитарный конвой в Донецк, в Луганск, это он считает пиаром. Когда мы снимали репортажи про Стаханов, попали под массированный обстрел, он считает это пиаром. Когда случилось наводнение в Усть-Ишиме и я поехал туда помогать людям строить дамбы и спасать их, он и это посчитал моим пиаром. Мы с ним разошлись в видении того, что происходит. К сожалению, я вижу, что кризис в организации очень серьезный. И то, что 30 лет создавал Кравец Александр Алексеевич, очень уважаемый мной лично, и товарищами человек, Алехин за четыре года просто уничтожает. Это происходит на наших глазах и никто ему об этом не говорит, я осмелился и сказал ему это в глаза. После пленума субботнего мне рассказали, что он заявил, что якобы Ткачев пытается его сместить с должности, посчитал меня конкурентом, — говорит Ткачев.
В разговоре о планах на будущее Константин Ткачев отметил, что пока является сотрудником областного отделения партии и журналистом и имеет предложения по работе.
«Пока я являюсь рядовым сотрудником обкома, пока являюсь журналистом. Я продолжаю ездить на съемки, снимать репортажи, выходить в эфир. Но, безусловно, есть предложения, которые я рассматриваю, в скором будущем они будут известны», — добавил он.
Напомним, что в этом году по всей России будут выбирать представителей власти — и законодательной, и исполнительной. Омская область не исключение, в регионе будут выбирать районных депутатов и депутатов представительных органов муниципальных округов Омской области первого созыва.