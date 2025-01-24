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Posted 24 января, 09:52

Published 24 января, 09:52

Modified 24 января, 09:52

Updated 24 января, 09:52

Омский Роспотребнадзор привлек к суду ресторан на базе отдыха «Сказка»

Омский Роспотребнадзор подал иск против ресторана на базе отдыха «Сказка»

24 января 2025, 09:52
Фото: 1MI.

Омский Роспотребнадзор привлек к суду ресторан на базе отдыха «Сказка»

Компанию «Лада» могут оштрафовать за нарушение санитарных норм.

Управление Роспотребнадзора по Омской области подало в Арбитражный суд региона иск против ООО «Лада». Именно эта компания обслуживает ресторан на базе отдыха «Сказка», в котором в конце года отравились несколько десятков человек. Иск был принят к рассмотрению позавчера, 22 января.

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали НГС55, что санитарным правилам в ресторане не соответствовал целый ряд продуктов. В частности, в салатах нашли бактерии кишечной палочки и анаэробные микроорганизмы. Теперь «Ладу» могут оштрафовать на сумму до 600 тысяч рублей. А ресторан, закрытый после отравления на 60 дней, как выяснилось, смог продолжить работу, так как у «Лады» было право открыть его сразу после устранения нарушений.

Напомним: на прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал Городу55, что не может проверять базы отдыха: учреждения такого рода просто не фигурируют в санитарных правилах, и к ним нет обязательных требований.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Роспотребнадзор#Сказка
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