Омский Роспотребнадзор подал иск против ресторана на базе отдыха «Сказка»

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали НГС55, что санитарным правилам в ресторане не соответствовал целый ряд продуктов. В частности, в салатах нашли бактерии кишечной палочки и анаэробные микроорганизмы. Теперь «Ладу» могут оштрафовать на сумму до 600 тысяч рублей. А ресторан, закрытый после отравления на 60 дней, как выяснилось, смог продолжить работу, так как у «Лады» было право открыть его сразу после устранения нарушений.