Омские власти обновят подземный переход в центре города за 12 млн рублей

Администрация Омска начала поиски подрядчика, который отремонтирует подземный переход на пересечении улиц Ленина и Лермонтова в центре города. Соответствующий аукцион появился на портале вчера, 23 января. На работы выделено 12, 273 млн рублей. Заявки на участие в аукционе можно подавать до 31 января.