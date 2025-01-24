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Posted 24 января, 13:25

Published 24 января, 13:25

Modified 24 января, 13:25

Updated 24 января, 13:25

Подземный переход

Омские власти обновят подземный переход в центре города за 12 млн рублей

24 января 2025, 13:25
Фото: 1MI. Подземный переход
Речь идет о подземном переходе на пересечении улиц Ленина и Лермонтова.

Администрация Омска начала поиски подрядчика, который отремонтирует подземный переход на пересечении улиц Ленина и Лермонтова в центре города. Соответствующий аукцион появился на портале вчера, 23 января. На работы выделено 12, 273 млн рублей. Заявки на участие в аукционе можно подавать до 31 января.

Подрядчик, с которым заключат контракт, должен отремонтировать переход до 1 июля 2025 года. Среди работ, которые необходимо провести, следующие: облицовка стен и ступеней гранитной плиткой, прокрытые некоторых из них резиной, установка металлических ограждений.

Напомним, что омские власти выделили 4,7 млн рублей на украшение города цветами. Деньги пойдут на оформление и уход за клумбами в Октябрьском, Ленинском и Кировском округах.

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#Анастасия Баянова#Ремонт#Омск#Омская область#Подземный переход#Новости#Закупки#Государственные закупки#Подземный#ЕИС Закупки
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