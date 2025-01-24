Не обжаловал: экс-майора Гайдамака приговорили к 10 годам за смерть трех омичей

Омский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела, связанного с трагической аварией, в которой погибли три человека. Суд признал Евгения Гайдамака, бывшего майора полиции, виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели трех человек. Гайдамака приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права управлять транспортом на срок два с половиной года. Кроме того, ему предстоит выплатить компенсацию морального вреда в размере более 4,8 миллиона рублей семьям погибших. Приговор вступил в законную силу.