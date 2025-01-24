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Posted 24 января, 04:29

Published 24 января, 04:29

Modified 24 января, 04:42

Updated 24 января, 04:42

В Омске вступил в силу приговор экс-майору полиции по делу о смертельном ДТП

Не обжаловал: экс-майора Гайдамака приговорили к 10 годам за смерть трех омичей

24 января 2025, 04:29
Фото: 1MI.

В Омске вступил в силу приговор экс-майору полиции по делу о смертельном ДТП

Смертельная авария произошла 31 января 2022 года.

Омский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела, связанного с трагической аварией, в которой погибли три человека. Суд признал Евгения Гайдамака, бывшего майора полиции, виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели трех человек. Гайдамака приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права управлять транспортом на срок два с половиной года. Кроме того, ему предстоит выплатить компенсацию морального вреда в размере более 4,8 миллиона рублей семьям погибших. Приговор вступил в законную силу.

Напомним хронологию событий:

  • 31 января 2022 года — ДТП на спуске с метромоста в Омске. Гайдамак был за рулем, авария унесла жизни двух пассажиров, один скончался на месте, еще двое позже умерли в больнице.
  • Февраль 2023 года — Гайдамаку предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек.
  • Октябрь 2024 года — Гайдамак изменил показания, признал свою вину и извинился перед семьями погибших.
  • Ноябрь 2024 года — суд приговорил экс-майора к 10 годам лишения свободы и компенсации ущерба семьям погибших.
  • Декабрь 2024 года — экс-майор полиции Гайдамак не согласился с вынесенным приговором и подал апелляционную жалобу.

Подробную хронологию этого резонансного дела Город55 собрал в отдельном материале.

Экс-майора полиции Гайдамака признали виновным в смертельной аварии: что произошло
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#Диана Рязанцева#ДТП#Полиция#Омск#Суд#Приговор#Компенсация#Трагедия#Лишение свободы
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