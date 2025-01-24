На смену морозам в Омскую область придут мощные снегопады

Posted 24 января, 12:51
Published 24 января, 12:51
Modified 24 января, 12:53
Updated 24 января, 12:53
До конца января в Омской области будет морозно. Также, по прогнозу сервиса Ventusky, начало февраля встретит жителей региона резким похолоданием. В первых числах последнего месяца зимы морозный фронт принесет низкую температуру воздуха до -28… -30 градусов.
Однако уже к 3 февраля начнет теплеть. В этот день столбик термометра поднимется до -9 градусов, 4 и 5 февраля — до -4… -6 градусов. В эти же дни на регион обрушится сильный снегопад. Осадки будут идти вплоть до 7 февраля.
Ранее мы писали, что, по прогнозу Гидрометцентра России, грядущая весна в Омской области начнется с погодных аномалий. Так, по данным синоптиков, большая часть Сибирского федерального округа, в том числе наш регион, окажется в зоне, где среднемесячная температура воздуха окажется выше обычного. Такой прогноз актуален для марта.