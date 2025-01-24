На смену морозам в Омскую область придут мощные снегопады

Однако уже к 3 февраля начнет теплеть. В этот день столбик термометра поднимется до -9 градусов, 4 и 5 февраля — до -4… -6 градусов. В эти же дни на регион обрушится сильный снегопад. Осадки будут идти вплоть до 7 февраля.