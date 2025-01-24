gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 12:51

Published 24 января, 12:51

Modified 24 января, 12:53

Updated 24 января, 12:53

На смену морозам в Омскую область придут мощные снегопады

На смену морозам в Омскую область придут мощные снегопады

24 января 2025, 12:51
Фото: 1MI.
Рассказываем, когда в регионе потеплеет.

До конца января в Омской области будет морозно. Также, по прогнозу сервиса Ventusky, начало февраля встретит жителей региона резким похолоданием. В первых числах последнего месяца зимы морозный фронт принесет низкую температуру воздуха до -28… -30 градусов.

Однако уже к 3 февраля начнет теплеть. В этот день столбик термометра поднимется до -9 градусов, 4 и 5 февраля — до -4… -6 градусов. В эти же дни на регион обрушится сильный снегопад. Осадки будут идти вплоть до 7 февраля.

Прогноз на февраль
Прогноз на февраль. Фото: Ventusky

Ранее мы писали, что, по прогнозу Гидрометцентра России, грядущая весна в Омской области начнется с погодных аномалий. Так, по данным синоптиков, большая часть Сибирского федерального округа, в том числе наш регион, окажется в зоне, где среднемесячная температура воздуха окажется выше обычного. Такой прогноз актуален для марта.

Такой весны еще не было: март в Омской области начнется с аномальной погоды
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Похолодание#Зима#Мороз#Температура#Ветер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика