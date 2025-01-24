Казакам отменить не удалось: концерт Леонида Агутина и «Квартета И» состоится в Омске

Posted 24 января, 06:37
Published 24 января, 06:37
Modified 24 января, 06:39
Updated 24 января, 06:39
В Омске не отменили концерт Леонида Агутина и «Квартета И» (16+), несмотря на призывы некоторых общественных организаций. Концерт состоится 5 февраля в 20:00 в G-Drive Арене. Билеты на событие стоят от 3 000 до 18 000 рублей, однако на данный момент продано меньше половины билетов. О мероприятии также сообщается на официальном сайте Леонида Агутина.
Напомним, в декабре 2024 года появилось сообщение о возможной отмене концерта. В сообществе Совета Атаманов ВКонтакте была размещена информация о том, что инициатива отменить мероприятие исходит от группы местных жителей. Подробности — в нашем материале.