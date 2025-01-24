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Posted 24 января, 06:37

Published 24 января, 06:37

Modified 24 января, 06:39

Updated 24 января, 06:39

Леонид Агутин выступит в Омске

Казакам отменить не удалось: концерт Леонида Агутина и «Квартета И» состоится в Омске

24 января 2025, 06:37
Фото: 1MI. Леонид Агутин выступит в Омске

Омские казаки не смогли запретить концерт Леонида Агутина и «Квартета И»

Мероприятие пройдет в намеченную дату.

В Омске не отменили концерт Леонида Агутина и «Квартета И» (16+), несмотря на призывы некоторых общественных организаций. Концерт состоится 5 февраля в 20:00 в G-Drive Арене. Билеты на событие стоят от 3 000 до 18 000 рублей, однако на данный момент продано меньше половины билетов. О мероприятии также сообщается на официальном сайте Леонида Агутина.

Билеты на музыкальный спектакль
Билеты на музыкальный спектакль. Фото: Яндекс Афиша

Напомним, в декабре 2024 года появилось сообщение о возможной отмене концерта. В сообществе Совета Атаманов ВКонтакте была размещена информация о том, что инициатива отменить мероприятие исходит от группы местных жителей. Подробности — в нашем материале.

Омские казаки потребовали запретить концерт Леонида Агутина и «Квартета И»
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#Диана Рязанцева#Омск#Казаки#Билеты#Концерт#G-Drive Арена#Совет Атаманов#Леонид Агутин
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