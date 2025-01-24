Казакам отменить не удалось: концерт Леонида Агутина и «Квартета И» состоится в Омске

В Омске не отменили концерт Леонида Агутина и «Квартета И» (16+), несмотря на призывы некоторых общественных организаций. Концерт состоится 5 февраля в 20:00 в G-Drive Арене. Билеты на событие стоят от 3 000 до 18 000 рублей, однако на данный момент продано меньше половины билетов. О мероприятии также сообщается на официальном сайте Леонида Агутина.