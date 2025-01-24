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Posted 24 января, 01:58

Published 24 января, 01:58

Modified 24 января, 02:00

Updated 24 января, 02:00

Омичи рассказали, что помогало им экономить в студенческие годы

Как прожить на 11 тысяч в месяц: омичам рассказали секреты студенческой жизни

24 января 2025, 01:58
Фото: 1MI. Омичи рассказали, что помогало им экономить в студенческие годы

Стало известно, как омские студенты экономили и в какие приметы верили

В преддверии Дня студента аналитики «Авито» провели опрос среди жителей Омска, чтобы узнать, как им удавалось справляться с финансами в студенческие годы, какие хитрости помогали экономить, а также во что они верили для успешной сдачи экзаменов.

Оказалось, что в среднем омские студенты располагали примерно 11 000 рублей в месяц (в пересчете на современные деньги). У 74% опрошенных была стипендия, причем у 18% — повышенная, чаще у девушек.

Как экономили

Покупка вещей «с рук»

  • Девушки чаще покупали одежду (22%), книги (17%), учебные материалы (14%) и аксессуары (10%);
  • Парни предпочитали электронику (23%), бытовую технику (12%) и спортивный инвентарь (9%);
  • Интересно, что 10% респондентов не только покупали, но и сами перепродавали ненужные вещи, и среди них 18% были парни.

Бюджетный образ жизни

  • 64% студентов пользовались исключительно общественным транспортом;
  • 57% готовили еду дома, чтобы не тратить деньги на кафе;
  • 40% ходили в библиотеки вместо покупки учебников;
  • 29% жили в общежитиях;
  • 18% занимались спортом на улице вместо платного спортзала.

Приметы и подготовка к экзаменам

  • 38% просили близких ругать их в день экзамена, веря, что это принесет удачу;
  • 35% клали монетку под пятку;
  • 24% считали плохой приметой возвращаться домой за забытой вещью;
  • 23% кричали в окно «Халява, приди!» или держали друг за друга кулачки;
  • 10% заявили, что ни во что не верили и полагались только на подготовку.

Студенческая дружба и воспоминания

Несмотря на трудности, студенческие годы для многих остаются временем теплых воспоминаний. Около 70% опрошенных до сих пор поддерживают дружеские отношения с одногруппниками, а 20% из них видятся регулярно. Среди вещей, которые напоминают о том времени, лидируют дипломы (58%) и фотографии с друзьями (46%).

Студенческие годы для жителей Омска — это не только строгий бюджет и подготовка к экзаменам, но и яркие воспоминания, которыми они дорожат. А чтобы еще больше погрузиться в атмосферу праздника, Город55 подготовил сложный тест, который проверит уровень знаний о Татьянином дне и Дне студента.

От святой Татьяны до студенческого дня: не все смогут пройти этот сложный тест
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#Диана Рязанцева#Омск#Общественный транспорт#Студенты#Экзамены#Экономия#Приметы#День студента#Стипендия#Дружба#Татьянин день
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