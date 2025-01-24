Как прожить на 11 тысяч в месяц: омичам рассказали секреты студенческой жизни

Posted 24 января, 01:58
Published 24 января, 01:58
Modified 24 января, 02:00
Updated 24 января, 02:00
Оказалось, что в среднем омские студенты располагали примерно 11 000 рублей в месяц (в пересчете на современные деньги). У 74% опрошенных была стипендия, причем у 18% — повышенная, чаще у девушек.
Покупка вещей «с рук»
Бюджетный образ жизни
Несмотря на трудности, студенческие годы для многих остаются временем теплых воспоминаний. Около 70% опрошенных до сих пор поддерживают дружеские отношения с одногруппниками, а 20% из них видятся регулярно. Среди вещей, которые напоминают о том времени, лидируют дипломы (58%) и фотографии с друзьями (46%).
Студенческие годы для жителей Омска — это не только строгий бюджет и подготовка к экзаменам, но и яркие воспоминания, которыми они дорожат. А чтобы еще больше погрузиться в атмосферу праздника, Город55 подготовил сложный тест, который проверит уровень знаний о Татьянином дне и Дне студента.