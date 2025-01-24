Как прожить на 11 тысяч в месяц: омичам рассказали секреты студенческой жизни

Студенческие годы для жителей Омска — это не только строгий бюджет и подготовка к экзаменам, но и яркие воспоминания, которыми они дорожат. А чтобы еще больше погрузиться в атмосферу праздника, Город55 подготовил сложный тест, который проверит уровень знаний о Татьянином дне и Дне студента.