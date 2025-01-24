«Извечный спор». Омский НПЗ провел хоккейный матч между «технарями» и «гуманитариями»

Подобный подход, позволяющий совмещать учебу и активное участие в одном из любимых видов спорта, стал отличной возможностью для проведения и других матчей среди молодежи: например, в 2024 году состоялись и соревнования среди девушек — в рамках отдельного турнира «Космоомск» и «Жемчужный конек». К слову, последний примечателен и тем, что в нем приняли участие совсем юные хоккеистки, едва достигшие 14 лет. И о них мы, скорее всего еще услышим: юные победительницы представят Омскую область на всероссийском чемпионате «Золотая шайба».