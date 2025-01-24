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Posted 24 января, 10:05

Published 24 января, 10:05

Modified 24 января, 10:05

Updated 24 января, 10:05

«Извечный спор». Омский НПЗ провел хоккейный матч между «технарями» и «гуманитариями»

«Извечный спор». Омский НПЗ провел хоккейный матч между «технарями» и «гуманитариями»

24 января 2025, 10:05
Фото: Римма Злацовская.
Матч звезд студенческой хоккейной лиги, состоявшийся в ледовом дворце имени Евгения Шастина, «подвел черту» в извечном противостоянии двух принципиально разных направлений обучения. И хоть победа досталась приверженцам точных наук, важен сам матч: ведь хоккей — для всех.

«Хоккей для всех» — это совместный проект Омского нефтеперерабатывающего завода, областного министерства спорта и Федерации хоккея Омской области. И его масштабы действительно могут удивить: кроме двух сборных из десяти вузов и колледжей, показавших свое мастерство на арене ледового дворца имени Евгения Шастина, в нем уже поучаствовало более 10 тысяч человек.

«Все большее количество омичей активно занимаются спортом. Омский НПЗ эти стремления поддерживает. Благодаря проекту „Хоккей для всех“ у любительских команд региона есть возможность помериться силами. Спортивное соперничество подстегивает молодежь, формирует желание развивать и совершенствовать свои навыки. Эти качества очень важны в любой командной работе, будь то в профессии, образовании или спорте», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Подобный подход, позволяющий совмещать учебу и активное участие в одном из любимых видов спорта, стал отличной возможностью для проведения и других матчей среди молодежи: например, в 2024 году состоялись и соревнования среди девушек — в рамках отдельного турнира «Космоомск» и «Жемчужный конек». К слову, последний примечателен и тем, что в нем приняли участие совсем юные хоккеистки, едва достигшие 14 лет. И о них мы, скорее всего еще услышим: юные победительницы представят Омскую область на всероссийском чемпионате «Золотая шайба».

«Благодаря поддержке ОНПЗ, программе социальных инвестиций „Родные города“ компании „Газпром нефть“ у студентов есть возможность заниматься любимым видом спорта и успешно совмещать это с учебой. Участие в турнирах способствует укреплению амбиций и поддержанию здорового образа жизни», — рассказал декан факультета «Транспорта, нефти и газа» Омского государственного технического университета Игорь Квасов.

Но, что важнее, каждое такое событие радует не только спортсменов, но и зрителей, ведь игра становится зрелищным шоу. И, как отметил Михаил Лавриков, президент федерации хоккея Омской области, имеет самое серьезное значение для региона, поскольку значительно поднимает престиж этого вида спорта. Достичь этих и многих других результатов удалось благодаря поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» от компании «Газпром нефть», чья цель — улучшение жизни людей и развитие регионов деятельности компании, причем не только с помощью спорта: «Родные города» поддерживают самые разные инициативы в сфере культуры, образования, экологии и не только.

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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Омск#Газпром нефть#Молодежь#Омский НПЗ#Социальные инвестиции
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