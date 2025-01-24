«Извечный спор». Омский НПЗ провел хоккейный матч между «технарями» и «гуманитариями»

Posted 24 января, 10:05
Published 24 января, 10:05
Modified 24 января, 10:05
Updated 24 января, 10:05
«Хоккей для всех» — это совместный проект Омского нефтеперерабатывающего завода, областного министерства спорта и Федерации хоккея Омской области. И его масштабы действительно могут удивить: кроме двух сборных из десяти вузов и колледжей, показавших свое мастерство на арене ледового дворца имени Евгения Шастина, в нем уже поучаствовало более 10 тысяч человек.
«Все большее количество омичей активно занимаются спортом. Омский НПЗ эти стремления поддерживает. Благодаря проекту „Хоккей для всех“ у любительских команд региона есть возможность помериться силами. Спортивное соперничество подстегивает молодежь, формирует желание развивать и совершенствовать свои навыки. Эти качества очень важны в любой командной работе, будь то в профессии, образовании или спорте», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Подобный подход, позволяющий совмещать учебу и активное участие в одном из любимых видов спорта, стал отличной возможностью для проведения и других матчей среди молодежи: например, в 2024 году состоялись и соревнования среди девушек — в рамках отдельного турнира «Космоомск» и «Жемчужный конек». К слову, последний примечателен и тем, что в нем приняли участие совсем юные хоккеистки, едва достигшие 14 лет. И о них мы, скорее всего еще услышим: юные победительницы представят Омскую область на всероссийском чемпионате «Золотая шайба».
«Благодаря поддержке ОНПЗ, программе социальных инвестиций „Родные города“ компании „Газпром нефть“ у студентов есть возможность заниматься любимым видом спорта и успешно совмещать это с учебой. Участие в турнирах способствует укреплению амбиций и поддержанию здорового образа жизни», — рассказал декан факультета «Транспорта, нефти и газа» Омского государственного технического университета Игорь Квасов.
Но, что важнее, каждое такое событие радует не только спортсменов, но и зрителей, ведь игра становится зрелищным шоу. И, как отметил Михаил Лавриков, президент федерации хоккея Омской области, имеет самое серьезное значение для региона, поскольку значительно поднимает престиж этого вида спорта. Достичь этих и многих других результатов удалось благодаря поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» от компании «Газпром нефть», чья цель — улучшение жизни людей и развитие регионов деятельности компании, причем не только с помощью спорта: «Родные города» поддерживают самые разные инициативы в сфере культуры, образования, экологии и не только.