Экс-хоккеист Максим Сушинский: «С Ги Буше „Авангард“ начал прилично играть в атаке»

Posted 24 января, 09:51
Published 24 января, 09:51
Modified 24 января, 09:51
Updated 24 января, 09:51
Бывший нападающий и капитан омского «Авангарда» Максим Сушинский оценил изменения в игре клуба после прихода Ги Буше на должность главного тренера. По мнению экс-хоккеиста, канадский специалист ставит «ястребам» интересный и более агрессивный хоккей.
«С приходом Ги Буше „Авангард“ начал очень прилично играть в атаке. Появился интересный рисунок игры. Приятно смотреть», — передает слова Максима Сушинского Legalbet.
Чемпион мира также отметил, что сейчас ему нравится игра Наиля Якупова, форвард вышел на хороший уровень и здорово помогает команде.
«На хорошем уровне сейчас играет Якупов. В игровом плане он серьезно добавил. У него всегда было хорошее движение. Но сейчас у него не только оно, но и эффективность. Все делает вовремя, по делу. Отмечу отбор шайбы, добавил в борьбе. Очень рад за него», — добавил он.
Напомним, что 31-летний нападающий Наиль Якупов вернулся в «Авангард» 16 ноября во время масштабной перестройки. В этот приход он стал одним из лидеров омичей и набрал 19 (11+8) очков в 22 матчах.
После проигрыша «Автомобилисту» со счетом 1:2 «Авангард» продолжает занимать шестое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, значительно уступая по очкам пятерке лидеров. За 47 игр омичи набрали 51 очко, в то время как у «Металлурга» (пятое место) сейчас их 61.