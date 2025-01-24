Без «горячего»: авиакомпанию, задержавшую вылет из Омска на 9 часов, оштрафовали

Омская транспортная прокуратура провела проверку работы авиакомпании «ЮТэйр». Поводом к этому стали жалобы пассажиров о нарушении их прав: в октябре 2024 года авиарейс из Омска в Сургут был задержан более чем на 9 часов, но людей, ждавших вылета, не обеспечили горячим питанием.