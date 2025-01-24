Без «горячего»: авиакомпанию, задержавшую вылет из Омска на 9 часов, оштрафовали

Posted 24 января, 09:06
Published 24 января, 09:06
Modified 24 января, 09:06
Updated 24 января, 09:06
Омская транспортная прокуратура провела проверку работы авиакомпании «ЮТэйр». Поводом к этому стали жалобы пассажиров о нарушении их прав: в октябре 2024 года авиарейс из Омска в Сургут был задержан более чем на 9 часов, но людей, ждавших вылета, не обеспечили горячим питанием.
Руководство авиакомпании получило по итогам представление об устранении нарушений закона. По статье КоАПа об «оказании населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов», которая была нарушена повторно, «ЮТэйр» оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Напомним: 12 января в омском аэропорту был задержан на 10 часов вылет сразу 7 самолетов.