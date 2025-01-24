Авария на теплосетях в Чкаловском поселке Омска: десятки домов остались без тепла

Самая морозная ночь года стала испытанием не только для жителей Омска, но и для городской инфраструктуры. В Чкаловском поселке вновь произошел порыв трубопровода. На этот раз по адресу Космический проспект, 25. Сейчас на месте аварии работают специалисты «Тепловой компании», которые делают все возможное, чтобы вернуть тепло в отключенные дома.