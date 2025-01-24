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Posted 24 января, 03:51

Published 24 января, 03:51

Modified 24 января, 04:14

Updated 24 января, 04:14

В омском Чкаловске десятки домов остались без отопления в жуткий мороз

Авария на теплосетях в Чкаловском поселке Омска: десятки домов остались без тепла

24 января 2025, 03:51
Фото: Изображение Midjourney.

В омском Чкаловске десятки домов остались без отопления в жуткий мороз

Морозы остаются серьезным испытанием как для омичей, так и для городских коммуникаций.

Самая морозная ночь года стала испытанием не только для жителей Омска, но и для городской инфраструктуры. В Чкаловском поселке вновь произошел порыв трубопровода. На этот раз по адресу Космический проспект, 25. Сейчас на месте аварии работают специалисты «Тепловой компании», которые делают все возможное, чтобы вернуть тепло в отключенные дома.

«Горячая вода теперь есть, но не в домах, а во дворах. Число отключенных домов исчисляется десятками», — сообщается в телеграм-канале «Омский форум».

По словам представителей администрации Омска, сразу после получения сигнала аварийная бригада «Тепловой компании» приступила к обследованию и устранению повреждения. Диагностика выявила дефект на подающем трубопроводе. Поврежденный участок был оперативно выведен из эксплуатации, начаты земляные работы и монтаж нового трубопровода. Сообщается, что часть потребителей уже переведена на резервные сети, что помогло значительно уменьшить количество отключенных домов. Завершение всех работ обещают до конца дня.

Представители «Тепловой компании» подтвердили, что ремонтные работы идут полным ходом. Участок трубопровода полностью демонтирован, специалисты проводят замену поврежденных элементов.

Число попавших под отключение объектов в единой дежурно-диспетчерской службе Городу55 не назвали. Напомним, на этой неделе жители омского Чкаловска уже оставались без тепла и горячей воды. Тогда из-за аварии отменялись занятия в школах и детских садах.

«Очередное отключение»: жители омского Чкаловска остались без тепла и горячей воды
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#Диана Рязанцева#Омск#Теплосети#Авария#Тепловая компания#Холод#Ремонтные работы#Городская инфраструктура#Порыв трубопровода#Чкаловский поселок
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