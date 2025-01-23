Жуткий ветер снес козырек омского магазина: кадры

Posted 23 января, 06:11
Published 23 января, 06:11
Modified 23 января, 06:13
Updated 23 января, 06:13
В Омской области рухнул козырек магазина «Магнит». Об этом очевидцы сообщили в паблике «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в среду, 22 января, во время снежной бури. Предварительно, никто не пострадал.
Омичи в комментариях высказали предположения, почему такое могло произойти:
Напомним, накануне Омск и область настигла непогода: сильный снегопад и порывистый ветер вызвали множество аварий. В результате в городе произошло 186 ДТП без пострадавших и 8 аварий с пострадавшими, в которых травмированы 17 человек.
Отметим, что сегодня ситуация на дорогах не намного лучше, и уже с утра омичи успели постоять в 9-балльной пробке. А какая погода ожидается в регионе ближайшие две недели, читайте в материале по ссылке ниже.