gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 06:11

Published 23 января, 06:11

Modified 23 января, 06:13

Updated 23 января, 06:13

Жуткий ветер снес козырек омского магазина: кадры

Жуткий ветер снес козырек омского магазина: кадры

23 января 2025, 06:11
Фото: 1MI.
Инцидент произошел накануне, когда в регионе была сильная метель.

В Омской области рухнул козырек магазина «Магнит». Об этом очевидцы сообщили в паблике «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в среду, 22 января, во время снежной бури. Предварительно, никто не пострадал.

Фото: «Омск Live»

Омичи в комментариях высказали предположения, почему такое могло произойти:

  • «Значит, закреплен на соплях, знают же рабочие, что и погодные условия есть. Сибирь. Февраль придет метель будет и порывы ветра»;
  • «Здание, судя по всему, старое. Если дряхлый бетонный козырек закрыть новым сайдингом, крепче он не станет»;
  • «Жуть, а если бы упал на кого-то»;
  • «Размагнитился».

Напомним, накануне Омск и область настигла непогода: сильный снегопад и порывистый ветер вызвали множество аварий. В результате в городе произошло 186 ДТП без пострадавших и 8 аварий с пострадавшими, в которых травмированы 17 человек.

Отметим, что сегодня ситуация на дорогах не намного лучше, и уже с утра омичи успели постоять в 9-балльной пробке. А какая погода ожидается в регионе ближайшие две недели, читайте в материале по ссылке ниже.

В Омской области похолодает до -37: как долго продлятся такие морозы
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Общество#Происшествия#ДТП#Погода#Омск#Зима#Магнит
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика