Защитник «Авангарда» Чистяков: «С приходом Ги Буше мы начали все с нуля»

Posted 23 января, 11:27
Published 23 января, 11:27
Modified 23 января, 11:27
Updated 23 января, 11:27
Защитник Семен Чистяков играет за «Авангард» с чемпионского сезона 2020/2021, его смело можно называть одним из старожилов команды. За это время Чистяков вырос из защитника с двусторонним контрактом в лидера обороны «Авангарда», такое звание он подтвердил в начале текущей регулярки, когда у омичей все шло совсем не гладко.
В большом интервью пресс-службе клуба Семен Чистяков рассказал о работе с новым тренером, мотивации игроков и главных сложностях перестройки.
— У «Авангарда» лучший отрезок в сезоне. Немного выдохнули после тяжелой первой половины регулярки?
— Да, пришел новый тренер, и мы, можно сказать, начали все с нуля — начиная с тренировочного процесса и заканчивая игрой, разными собраниями. Конечно, было тяжеловато сначала, но затем перестроились, и теперь мы очень довольны, как играем.
— Верно будет сказать, что в декабре у команды прошла, по сути, вторая предсезонка?
— Да, как раз была пауза в чемпионате, и нас хорошенько так нагрузили, по два занятия в день было. Нам необходимо было подтягивать физические кондиции.
— Лично ты справляешься с новыми нагрузками?
— Пару дней привыкал, потому что совершенно другие скорости, другие упражнения. Сейчас уже все вошло в норму.
— Если говорить об интеллектуальной нагрузке: изменилось количество собраний или их содержание?
— И то, и то изменилось. Мы полностью изменили игру, много нюансов, поэтому собрания становятся длиннее. Они долгие, могут где-то показаться нудными, но это наша работа, поэтому мы слушаем и впитываем всё, что говорит тренер.
— Все то, что сейчас происходит с «Авангардом» напоминает тебе времена Боба Хартли? Я имею в виду подход к тренировочному процессу, к культуре.
— Да, в целом можно сравнить в этих смыслах: похожи собрания по своей скрупулезности, схожа интенсивность и серьезность тренировочного процесса. Но в остальном — это два совершенно разных тренера.
— В раздевалке клуба сейчас много английской речи. Нет у тебя проблем с языковым барьером?
— В раздевалке все-таки мы общаемся на русском языке с парнями. А во время установок, собраний стараемся сесть ближе к тем ребятам, которые владеют английским. Плюс Александр Свитов и Андрей Подконицки нам переводят.
— Многое ли поменялось в построении обороны с приходом Буше и Барра?
— Да, мы играем очень активно в своей зоне, стараемся как можно быстрее забрать шайбу и перейти в атаку. У нас система 1-3-1, где первый прессингует, заставляя соперника допустить потерю, а трое располагаются на красной линии, где пытаются не дать противнику пройти среднюю зону, плюс подбирают шайбу и переходят в атаку. Последний же должен подбирать все шайбы, которые до него доходят. В целом стараемся в каждой зоне играть активно, не откатываться и вступать в единоборство за каждую нейтральную шайбу.
— Ты играл в первой паре обороны как при прежнем тренерском штабе, так и сейчас. Пришлось ли доказывать все заново?
— С первого дня. Ги сразу сказал, что для него все равны, все одинаковы, и каждый день нужно каждому доказывать, что он достоин места в составе.
— С чем связываешь свою резко увеличившуюся результативность?
— Ну шесть из двенадцати голов у меня в большинстве, партнеры здорово находили меня на дальней штанге, на верхнем пятаке. В равных же составах просто хорошо открывался и получалось забивать. Наверное, помогло и доверие тренеров, которые терпели, когда у меня что-то не получалось.
— В сентябре–октябре, когда «Авангард» находился в кризисе, ты был лучшим игроком команды, тащил ее за собой. Можно назвать это полезным периодом для тебя в плане развития твоих лидерских качеств?
— Нет, прям лидером себя не ощущал, если только в плане статистики. Но у меня уже такой возраст наступил, когда уже не молодой игрок, и надо всерьез помогать команде. Вообще, у нас все ребята на том этапе сезона старались, выкладывались, просто не у всех получалось.
— Что все-таки изменилось с приходом Ги Буше, что «Авангард» так преобразился и в игре, и в результатах?
— Первое — мы подтянули физику. Второе — изменили стиль игру, стали меньше откатываться. Нас подстегивают слова Буше, который постоянно говорит о том, что нужно каждый день выкладываться и работать на полную катушку. Если этого не будет происходить, то ты просто не будешь играть. Наверное, мы все переосмыслили, что уже нельзя где-то недобежать на тренировке, что-то не доделать до конца. Все идет оттуда. Ну и стиль игры у нас стал более агрессивным, из-за чего больше моментов стало появляться.
— И масштабная селекция «Авангарда» по ходу сезона тоже добавила конкуренции?
— Разумеется. Любая плохая игра может отправить в запас.
Источник: пресс-служба ХК «Авангард».
Напомним, что два хоккеиста омского «Авангарда» вошли с список 15 лучших игроков января по версии «Чемпионата». Наиль Якупов занял в рейтинге 10 место, форвард успел провести 21 матч в Омске после возвращения и набрал 19 очков. На предпоследней позиции оказался Рид Буше. Хоккеист набрал 10 очков в девяти матчах и продолжает оставаться ключевым атакующим игроком своей команды.