Защитник «Авангарда» Чистяков: «С приходом Ги Буше мы начали все с нуля»

— Да, мы играем очень активно в своей зоне, стараемся как можно быстрее забрать шайбу и перейти в атаку. У нас система 1-3-1, где первый прессингует, заставляя соперника допустить потерю, а трое располагаются на красной линии, где пытаются не дать противнику пройти среднюю зону, плюс подбирают шайбу и переходят в атаку. Последний же должен подбирать все шайбы, которые до него доходят. В целом стараемся в каждой зоне играть активно, не откатываться и вступать в единоборство за каждую нейтральную шайбу.