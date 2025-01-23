Выживший во время обрушения казармы в Омске рассказал, что получил 5 млн компенсации

Posted 23 января, 13:18
Published 23 января, 13:18
Modified 23 января, 13:18
Updated 23 января, 13:18
Блогер Рустам Набиев, выживший при обрушении казармы в Омске, рассказал, что через суд добился выплаты морального вреда в размере 5 млн рублей. Он отметил, что сначала коллегия постановила выплатить 1 млн рублей, но он подал апелляцию на это решение.
«Заявляли 50 миллионов рублей, но они бы не вернули мне потерянного навсегда здоровья, не смогли бы заставить забыть всего того, что я пережил там под завалами и после во время реабилитации… В Апелляционном суде я пытался донести, что дело не только в ампутации ног, а в том, что с произошедшим в 2015 году я буду жить всю свою жизнь. Я в армию пошел служить по своему желанию. Не собираюсь давать оценку виновникам обрушения. Для этого есть суд. Но я помню, как под завалами умирали мои товарищи», — передают слова Рустама «Аргументы и Факты».
Напомним, что казарма учебного центра ВДВ обрушилась в поселке Светлом в 2015 году. Тогда в казарме находились 337 военнослужащих, погибли 24 человека.