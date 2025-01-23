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Posted 23 января, 13:18

Published 23 января, 13:18

Modified 23 января, 13:18

Updated 23 января, 13:18

Рустам Набиев

Выживший во время обрушения казармы в Омске рассказал, что получил 5 млн компенсации

23 января 2025, 13:18
Фото: Соцсети. Рустам Набиев
Сначала суд постановил выплатить Рустаму Набиеву 1 млн рублей, но он подал апелляцию на это решение.

Блогер Рустам Набиев, выживший при обрушении казармы в Омске, рассказал, что через суд добился выплаты морального вреда в размере 5 млн рублей. Он отметил, что сначала коллегия постановила выплатить 1 млн рублей, но он подал апелляцию на это решение.

«Заявляли 50 миллионов рублей, но они бы не вернули мне потерянного навсегда здоровья, не смогли бы заставить забыть всего того, что я пережил там под завалами и после во время реабилитации… В Апелляционном суде я пытался донести, что дело не только в ампутации ног, а в том, что с произошедшим в 2015 году я буду жить всю свою жизнь. Я в армию пошел служить по своему желанию. Не собираюсь давать оценку виновникам обрушения. Для этого есть суд. Но я помню, как под завалами умирали мои товарищи», — передают слова Рустама «Аргументы и Факты».

Напомним, что казарма учебного центра ВДВ обрушилась в поселке Светлом в 2015 году. Тогда в казарме находились 337 военнослужащих, погибли 24 человека.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Спасение людей#Новости#Обрушение#Спасение#Обрушение здания#Обрушение казармы ВДВ
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