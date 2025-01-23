Выживший во время обрушения казармы в Омске рассказал, что получил 5 млн компенсации

Блогер Рустам Набиев, выживший при обрушении казармы в Омске, рассказал, что через суд добился выплаты морального вреда в размере 5 млн рублей. Он отметил, что сначала коллегия постановила выплатить 1 млн рублей, но он подал апелляцию на это решение.