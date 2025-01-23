«Все погубили»: как омичи отреагировали на проект реконструкции Старозагородной рощи

Posted 23 января, 07:54
Published 23 января, 07:54
Modified 23 января, 07:56
Updated 23 января, 07:56
В телеграм-канале Города55 омичи активно обсуждали новость о проект благоустройства Старозагородной рощи. Мнения горожан разделились: некоторым идея показалась интересной, а кто-то выступил категорически против.
Напомним, согласно проекту, в роще появятся:
Идея превратить парк в собрание природных символов Сибири показалась многим необычной. Омичи отнеслись к предложению скептически. В комментариях они отмечали, что московские компании теперь реализуют проекты в регионах, и высказывали сомнения по поводу справедливости проведения конкурса. Один из жителей предположил, что выбор подрядчика может быть связан с назначением министра экологии, приехавшей в Омск из Москвы.
«Московским компаниям тесно в своем регионе, они решили „осчастливить“ омичей своими проектами. Члены градсовета не понимают, как проводился конкурс с москвичами-победителями? Я думаю, к этому причастна министр по экологии, которая 2 года назад, к нам тоже приехала из Москвы».
Некоторые выражали обеспокоенность судьбой деревьев в роще, считая, что глобальная реконструкция может нанести вред экосистеме. Например, звучали опасения, что вмешательство нарушит среду обитания диких уток, которые обитают в этом районе.
«За деревья уже страшно. На Васюганские болота смотреть не хочется. Господа из Москвы их сами-то видели?».
«Там зона гнездования диких уток, старейшие ивы, ели и березы. Это нужно сохранить! Утиный пруд не следует подвергать глобальной реконструкции, всю экосистему могут нарушить!».
Другие заявляли, что в Омске достаточно заброшенных зон, которые можно благоустроить, вместо того чтобы вносить кардинальные изменения в рощу.
«Вот мост нуждается в ремонте. Зону за забором в стороне Березовой еще возможно под благоустройство».
Многие выражали мысль, что чем меньше вмешательств в природу, тем лучше.
«Чем меньше благоустройства, тем лучше! И так уже все в городе погубили!»
Кто-то максимально кратко и доходчиво описал свое мнение.
«Мда уж…».
Напомним, основные работы были предложены московской компанией «Доминанта-тон», которая предложила превратить один из старейших парков Омска в современное пространство с тематическими зонами. Однако задумка не вызвала единодушного одобрения ни у членов градсовета, ни у жителей города.