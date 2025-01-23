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Posted 23 января, 07:54

Published 23 января, 07:54

Modified 23 января, 07:56

Updated 23 января, 07:56

Омичи неоднозначно отреагировали на проект реконструкции Старозагородной рощи

«Все погубили»: как омичи отреагировали на проект реконструкции Старозагородной рощи

23 января 2025, 07:54
Фото: Николай Эйхвальд.. gorod55.ru.

Омичи неоднозначно отреагировали на проект реконструкции Старозагородной рощи

Судьба проекта пока остается неопределенной. Градостроительный совет продолжит обсуждение, а жители Омска с нетерпением ждут итогового решения. Многие надеются, что природа Старозагородной рощи не станет жертвой масштабных перемен.

В телеграм-канале Города55 омичи активно обсуждали новость о проект благоустройства Старозагородной рощи. Мнения горожан разделились: некоторым идея показалась интересной, а кто-то выступил категорически против.

Напомним, согласно проекту, в роще появятся:

  • Амфитеатр;
  • Зона для йоги;
  • Система мостков;
  • «Парк ландшафтных зон Сибири», где планируется воссоздать такие природные объекты, как Красноярские столбы, Васюганские болота, озеро Байкал и другие известные локации.

Идея превратить парк в собрание природных символов Сибири показалась многим необычной. Омичи отнеслись к предложению скептически. В комментариях они отмечали, что московские компании теперь реализуют проекты в регионах, и высказывали сомнения по поводу справедливости проведения конкурса. Один из жителей предположил, что выбор подрядчика может быть связан с назначением министра экологии, приехавшей в Омск из Москвы.

«Московским компаниям тесно в своем регионе, они решили „осчастливить“ омичей своими проектами. Члены градсовета не понимают, как проводился конкурс с москвичами-победителями? Я думаю, к этому причастна министр по экологии, которая 2 года назад, к нам тоже приехала из Москвы».

Некоторые выражали обеспокоенность судьбой деревьев в роще, считая, что глобальная реконструкция может нанести вред экосистеме. Например, звучали опасения, что вмешательство нарушит среду обитания диких уток, которые обитают в этом районе.

«За деревья уже страшно. На Васюганские болота смотреть не хочется. Господа из Москвы их сами-то видели?».
«Там зона гнездования диких уток, старейшие ивы, ели и березы. Это нужно сохранить! Утиный пруд не следует подвергать глобальной реконструкции, всю экосистему могут нарушить!».

Другие заявляли, что в Омске достаточно заброшенных зон, которые можно благоустроить, вместо того чтобы вносить кардинальные изменения в рощу.

«Вот мост нуждается в ремонте. Зону за забором в стороне Березовой еще возможно под благоустройство».

Многие выражали мысль, что чем меньше вмешательств в природу, тем лучше.

«Чем меньше благоустройства, тем лучше! И так уже все в городе погубили!»

Кто-то максимально кратко и доходчиво описал свое мнение.

«Мда уж…».

Напомним, основные работы были предложены московской компанией «Доминанта-тон», которая предложила превратить один из старейших парков Омска в современное пространство с тематическими зонами. Однако задумка не вызвала единодушного одобрения ни у членов градсовета, ни у жителей города.

«Территория запущена»: в Омске решили «благоустроить» Старозагородную рощу
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#Диана Рязанцева#Экология#Омск#Деревья#Конкурс#Жалобы#Новости#Природа#Старозагородная роща#Градсовет#Комментарии
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