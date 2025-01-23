«Все погубили»: как омичи отреагировали на проект реконструкции Старозагородной рощи

Идея превратить парк в собрание природных символов Сибири показалась многим необычной. Омичи отнеслись к предложению скептически. В комментариях они отмечали, что московские компании теперь реализуют проекты в регионах, и высказывали сомнения по поводу справедливости проведения конкурса. Один из жителей предположил, что выбор подрядчика может быть связан с назначением министра экологии, приехавшей в Омск из Москвы.