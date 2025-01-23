Виталий Хоценко обсудил новые проекты для развития туризма и отдыха в Омской области

Один из таких проектов — строительство базы отдыха «Вокруг неба» в Омском районе. Этот проект, который планирует реализовать компания «Омск Сайдинг Инвест», включает в себя центр экстремальных видов спорта и отдых с возможностью размещения до 250 человек. На площади 70 гектаров планируется организовать 5 функциональных зон, включая глэмпинг, спортивные площадки для активного отдыха, зоны для водных развлечений и детские площадки. Стоимость проекта составит более 600 миллионов рублей, а его реализация продлится до 2028 года. Ожидается, что проект создаст около 80 рабочих мест.