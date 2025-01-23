Виталий Хоценко обсудил новые проекты для развития туризма и отдыха в Омской области

Posted 23 января, 04:48
Published 23 января, 04:48
Modified 23 января, 04:50
Updated 23 января, 04:50
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел первое в текущем году заседание Инвестиционного комитета, на котором в центре внимания оказались проекты по развитию современной инфраструктуры отдыха и туризма. Представленные инициативы включают в себя крупные инвестиции в гостиничный и экстремальный отдых, которые должны привлечь туристов как из Омской области, так и других регионов.
Один из таких проектов — строительство базы отдыха «Вокруг неба» в Омском районе. Этот проект, который планирует реализовать компания «Омск Сайдинг Инвест», включает в себя центр экстремальных видов спорта и отдых с возможностью размещения до 250 человек. На площади 70 гектаров планируется организовать 5 функциональных зон, включая глэмпинг, спортивные площадки для активного отдыха, зоны для водных развлечений и детские площадки. Стоимость проекта составит более 600 миллионов рублей, а его реализация продлится до 2028 года. Ожидается, что проект создаст около 80 рабочих мест.
Еще один проект — строительство гостиницы и базы отдыха в Омском районе, который завершится в 2025 году. Инициатором этого проекта является «Сибирский региональный союз». Проект стоимостью более 1,6 миллиардов рублей включает в себя гостиницу с 33 номерами на 500 — 600 человек единовременно, рестораны, СПА-центр, спортивные и детские площадки. После завершения строительства в проекте будет создано более 120 рабочих мест.
Виталий Хоценко отметил, что в 2024 году было рассмотрено 32 инициативы с общим объемом инвестиций более 725 млрд рублей. Эти проекты находятся на стадии проработки с участием органов исполнительной власти, местных властей и инвестиционных агентств.