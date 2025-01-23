В Татарстане увеличили разовые выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

Posted 23 января, 14:35
Published 23 января, 14:35
Modified 23 января, 14:35
Updated 23 января, 14:35
Из этой суммы 2,1 млн предоставляется в виде региональной поддержки от Татарстана, 400 тыс. рублей — федеральная выплата от Минобороны, а до 300 тыс. — помощь, поступающая от местных администраций и организаций.
Эта новая программа поддержки будет действовать до 1 апреля 2025 года.
Участники специальной военной операции получают ежемесячно от 210 тыс. рублей. Единовременная выплата доступна всем, кто подписывает контракт на территории Татарстана. Для граждан из других регионов и иностранных граждан предусмотрены оплата проезда и проживание на время оформления документов.
Процесс оформления занимает не более одного дня. Подписание необходимых документов осуществляется в центре контрактной службы «Батыр» в Казани, где помогают собрать все нужные бумаги, пройти медицинский осмотр, определить категорию годности и получить положенные выплаты и льготы.
Иностранцы и их семьи могут получить поддержку в оформлении гражданства России и ИНН, сообщает inkazan.ru.
Финансовая поддержка для военнослужащих по контракту начала осуществляться в республике 6 июля 2024 года.
Дополнительные детали о службе, финансировании и преимуществах можно найти на сайте центра «Батыр» или на портале «Забота о своих».
Информация о контрактной службе в Вооруженных силах РФ, премиях и льготах доступна на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Также можно связаться с пунктом отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40. Контактный телефон: 8 (843) 221-44-52. Кроме того, пользователи могут обратиться на федеральную горячую линию 8 (800) 222-59-00 или в межрегиональный кол-центр по номеру 117.