В Татарстане увеличили разовые выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

Также можно связаться с пунктом отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40. Контактный телефон: 8 (843) 221-44-52. Кроме того, пользователи могут обратиться на федеральную горячую линию 8 (800) 222-59-00 или в межрегиональный кол-центр по номеру 117.