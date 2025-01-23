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Posted 23 января, 09:10

Published 23 января, 09:10

Modified 23 января, 09:10

Updated 23 января, 09:10

В поле под Новосибирском почти закончили разбирать самолет «Уральских авиалиний»

В поле под Новосибирском заканчивается разборка самолета «Уральских авиалиний»

23 января 2025, 09:10
Фото: Уральские авиалинии.

В поле под Новосибирском почти закончили разбирать самолет «Уральских авиалиний»

Все, что останется от самолета, увезут не позже февраля.

«Уральские авиалинии» сейчас заканчивают разборку самолета Airbus А320, который в сентябре 2023 года экстренно приземлился на пшеничном поле под Новосибирском. В пресс-службе компании рассказали, что еще в октябре были сняты и отправлены в Екатеринбург внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов.

«На данный момент уже демонтированы двигатели со всем навесным оборудованием, капоты и реверсы, — уточнили в „Уральских авиалиниях“. — Снята вся электроника: компьютеры, датчики, антенны. Самыми последними были демонтированы стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение готовы к утилизации».

Все составляющие отправляют в Екатеринбург и там подвергают проверке, чтобы понять, можно ли их еще использовать. Не позже февраля текущего года на поле не должно остаться ни одной запчасти.

Фото: Уральские авиалинии

Напомним: Airbus A320 летел из Сочи в Омск и не смог сесть в аэропорту, из-за чего пришлось приземляться на пшеничном поле. На борту были 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал.

Сняли кабины и двигатели. Самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать на детали
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Уральские авиалинии#Самолет на пшеничном поле
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