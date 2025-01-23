В поле под Новосибирском заканчивается разборка самолета «Уральских авиалиний»

Posted 23 января, 09:10
Published 23 января, 09:10
Modified 23 января, 09:10
Updated 23 января, 09:10
«Уральские авиалинии» сейчас заканчивают разборку самолета Airbus А320, который в сентябре 2023 года экстренно приземлился на пшеничном поле под Новосибирском. В пресс-службе компании рассказали, что еще в октябре были сняты и отправлены в Екатеринбург внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов.
«На данный момент уже демонтированы двигатели со всем навесным оборудованием, капоты и реверсы, — уточнили в „Уральских авиалиниях“. — Снята вся электроника: компьютеры, датчики, антенны. Самыми последними были демонтированы стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение готовы к утилизации».
Все составляющие отправляют в Екатеринбург и там подвергают проверке, чтобы понять, можно ли их еще использовать. Не позже февраля текущего года на поле не должно остаться ни одной запчасти.
Напомним: Airbus A320 летел из Сочи в Омск и не смог сесть в аэропорту, из-за чего пришлось приземляться на пшеничном поле. На борту были 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал.