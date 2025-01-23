В Почте России рассказали об итогах работы в 2024 году

Posted 23 января, 16:44
Published 23 января, 16:44
Modified 23 января, 16:44
Updated 23 января, 16:44
Одним из основных достижений стало трехкратное ускорение процедуры выдачи посылок (по сравнению с традиционным подтверждением личности) благодаря внедрению QR-идентификации. К концу года ей воспользовались шесть миллионов человек. Более тысячи почтовых отделений теперь располагают зонами самообслуживания, где клиенты самостоятельно могут отправлять письма и посылки, пишут «Новые Известия».
Компания также обновила свой сайт и мобильное приложение. Теперь функции, такие как оформление подписки, отправка денежных переводов или открыток, доступны в одном интерфейсе. Аудитория обновлений составила 8,9 миллиона пользователей приложения и 10 миллионов посетителей на сайте.
Почта России расширила свои международные финансовые сервисы, предоставив возможность денежного обмена с 17 странами, включая Кипр, Грецию и Турцию. В 2024 году компания также укрепила сотрудничество с крупнейшими маркетплейсами. Теперь в 22 тысячах отделений выдают заказы «Яндекс.Маркета», а в 32 тысячах — Ozon. Вместе с Wildberries открыто более шести тысяч пунктов выдачи.
Кроме того, компания организовала приём около 350 тысяч бесплатных посылок для военнослужащих и обработала свыше 600 тысяч отправлений жителей приграничных районов. Для корпоративных клиентов процедура подключения стала проще через цифровую оферту, а совместно с ОАО «РЖД» был запущен сервис почтовых вагонов для крупногабаритных отправлений, что ускорило логистику.
Почта России обеспечивает стабильную связь между государственными и корпоративными структурами и населением, переходя на цифровой формат отправлений. Было зафиксировано 14-процентное увеличение количества электронных и гибридных писем — 345 миллионов. Доля таких писем составила 48,5 — 50,5% от общего объема корреспонденции. Более 1000 компаний подключились к сервису электронных заказных писем.
Кроме того, почти 187 тысяч граждан с ограниченными возможностями получили технические средства реабилитации через Почту России в сотрудничестве с Минтрудом России и Социальным фондом.
По словам Михаила Волкова, цель руководства компании в том, чтобы предоставлять надежный и качественный сервис каждому жителю нашей большой страны. Он отметил, что Почта России — это не просто оператор связи, а жизненно важный центр услуг, объединяющий людей и страну. В прошлом году компания добилась значительного прогресса, ускорив обслуживание и внедрив больше полезных сервисов, упростив работу сотрудников. В этом году мы продолжим трансформацию компании, добавил Волков.