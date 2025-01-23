В Почте России рассказали об итогах работы в 2024 году

По словам Михаила Волкова, цель руководства компании в том, чтобы предоставлять надежный и качественный сервис каждому жителю нашей большой страны. Он отметил, что Почта России — это не просто оператор связи, а жизненно важный центр услуг, объединяющий людей и страну. В прошлом году компания добилась значительного прогресса, ускорив обслуживание и внедрив больше полезных сервисов, упростив работу сотрудников. В этом году мы продолжим трансформацию компании, добавил Волков.