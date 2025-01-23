В Омской области похолодает до -37: как долго продлятся такие морозы

Posted 23 января, 05:41
Published 23 января, 05:41
Modified 23 января, 06:10
Updated 23 января, 06:10
В Омске и области с 22 января резко похолодало. В ночь на 23 января ударили настоящие сибирские морозы, жители региона впервые ощутили такие холода этой зимой. Но надолго ли они пришли? Изучили прогноз погоды на две недели.
По данным сервиса Ventusky, в четверг, 23 января, температура воздуха днем будет в пределах -24… -26 градусов, к вечеру — до -27. Самой холодной будет ночь на пятницу, 24 января. Местами по региону столбик термометра опустится до -34… -37 градусов, днем будет -21… -23 градуса.
На выходных в Омской области потеплеет. Синоптики прогнозируют в пределах -15… -20 градусов. Такая температура воздуха ожидается в регионе до конца месяца. А вот февраль встретит омичей температурой выше — в первых числах месяца будет около -5… -10 градусов.