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Posted 23 января, 05:41

Published 23 января, 05:41

Modified 23 января, 06:10

Updated 23 января, 06:10

В Омской области похолодает до -37: как долго продлятся такие морозы

В Омской области похолодает до -37: как долго продлятся такие морозы

23 января 2025, 05:41
Фото: 1MI.
Изучили прогноз погоды в регионе на ближайшие две недели.

В Омске и области с 22 января резко похолодало. В ночь на 23 января ударили настоящие сибирские морозы, жители региона впервые ощутили такие холода этой зимой. Но надолго ли они пришли? Изучили прогноз погоды на две недели.

По данным сервиса Ventusky, в четверг, 23 января, температура воздуха днем будет в пределах -24… -26 градусов, к вечеру — до -27. Самой холодной будет ночь на пятницу, 24 января. Местами по региону столбик термометра опустится до -34… -37 градусов, днем будет -21… -23 градуса.

Прогноз погоды в Омске на две недели
Прогноз погоды в Омске на две недели. Фото: Ventusky

На выходных в Омской области потеплеет. Синоптики прогнозируют в пределах -15… -20 градусов. Такая температура воздуха ожидается в регионе до конца месяца. А вот февраль встретит омичей температурой выше — в первых числах месяца будет около -5… -10 градусов.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Температура#Прогноз#Синоптики#Морозы#Январь
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