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Posted 23 января, 06:33

Published 23 января, 06:33

Modified 23 января, 06:35

Updated 23 января, 06:35

Ставки открыты в различных управлениях и департаментах

В омской мэрии ищут начальников и специалистов. Рассказываем о зарплатах

23 января 2025, 06:33
Фото: gorod55.ru. Ставки открыты в различных управлениях и департаментах

В мэрии Омска открыли свежие вакансии с зарплатой до 66 тысяч

От кандидатов требуется высшее образование, опыт работы и государственной службы.

На сайте государственной службы 22 января опубликовали свежие вакансии для работы в мэрии Омска. Ставки открыты в различных управлениях и департаментах.

Так, в департаменте архитектуры ищут начальника управления. Чиновнику предстоит заниматься вопросами земельных отношений, геодезии и картографии. Соискателю предлагают зарплату от 54 680 до 66 310 рублей. Кандидату необходимо иметь высшее образование, опыт работы и стаж госслужбы.

В департамент строительства требуется заместитель начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения. Он будет следить за проведением проектно-изыскательских работ на муниципальных объектах, принимать выполненные работы, заниматься документами по вводу в эксплуатацию. Зарплата составит от 52 470 до 63 790 рублей.

Также в мэрии открыты вакансии для консультантов (от 42 320 до 52 120 рублей), главных специалистов (от 35 650 до 43 090 рублей), ведущих специалистов (от 33 850 до 41 120 рублей) и других сотрудников.

Ранее Город55 рассказывал, что на сайте хоккейного клуба «Авангард» опубликовали свежие вакансии. Например, в G-Drive Арену ищут экскурсовода со знанием английского языка.

В омской G-Drive Арене открыли вакансию для экскурсовода со знанием английского языка
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#Евгений Игишев#Работа#Омск#Мэрия#Администрация#Департамент#Вакансии#Служба#Государственная служба#Управление
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