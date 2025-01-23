В омской мэрии ищут начальников и специалистов. Рассказываем о зарплатах

Posted 23 января, 06:33
Published 23 января, 06:33
Modified 23 января, 06:35
Updated 23 января, 06:35
На сайте государственной службы 22 января опубликовали свежие вакансии для работы в мэрии Омска. Ставки открыты в различных управлениях и департаментах.
Так, в департаменте архитектуры ищут начальника управления. Чиновнику предстоит заниматься вопросами земельных отношений, геодезии и картографии. Соискателю предлагают зарплату от 54 680 до 66 310 рублей. Кандидату необходимо иметь высшее образование, опыт работы и стаж госслужбы.
В департамент строительства требуется заместитель начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения. Он будет следить за проведением проектно-изыскательских работ на муниципальных объектах, принимать выполненные работы, заниматься документами по вводу в эксплуатацию. Зарплата составит от 52 470 до 63 790 рублей.
Также в мэрии открыты вакансии для консультантов (от 42 320 до 52 120 рублей), главных специалистов (от 35 650 до 43 090 рублей), ведущих специалистов (от 33 850 до 41 120 рублей) и других сотрудников.
Ранее Город55 рассказывал, что на сайте хоккейного клуба «Авангард» опубликовали свежие вакансии. Например, в G-Drive Арену ищут экскурсовода со знанием английского языка.