Колониальная Фемида: в омской ИК-7 вырезали из дерева статую богини правосудия

Posted 23 января, 04:50
Published 23 января, 04:50
Modified 23 января, 05:43
Updated 23 января, 05:43
Трое осужденных, отбывающих сейчас сроки в омской исправительной колонии №7, создали статую персонажа древнегреческой мифологии. В пресс-службе УФСИН по Омской области уточнили, что речь идет о Фемиде, богине правосудия. В течение 2 месяцев статую вырезали ручными инструментами из кедра. В соответствии с традицией, Фемида изображена с повязкой на глазах (символом беспристрастности) и весами в руках (символом состязательности процесса).
«Данная работа не только украсила штаб жилой зоны учреждения, но и продемонстрировала успешную ресоциализацию осужденных посредством творческой деятельности», — рассказали в пресс-службе УФСИН.
Создатели статуи занимаются в кружке декоративно-прикладного творчества. Цель таких кружков — обеспечить заключенных новыми рабочими навыками, которые помогут им начать нормальную жизнь после выхода на свободу.
На прошлой неделе Город55 писал о прошедшем в омских колониях конкурсе ледяных фигур.