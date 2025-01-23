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Posted 23 января, 04:50

Published 23 января, 04:50

Modified 23 января, 05:43

Updated 23 января, 05:43

В омской колонии вырезали из кедра статую Фемиды

Колониальная Фемида: в омской ИК-7 вырезали из дерева статую богини правосудия

23 января 2025, 04:50
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Омской области.

В омской колонии вырезали из кедра статую Фемиды

Теперь богиня украшает штаб жилой зоны ИК-7.

Трое осужденных, отбывающих сейчас сроки в омской исправительной колонии №7, создали статую персонажа древнегреческой мифологии. В пресс-службе УФСИН по Омской области уточнили, что речь идет о Фемиде, богине правосудия. В течение 2 месяцев статую вырезали ручными инструментами из кедра. В соответствии с традицией, Фемида изображена с повязкой на глазах (символом беспристрастности) и весами в руках (символом состязательности процесса).

«Данная работа не только украсила штаб жилой зоны учреждения, но и продемонстрировала успешную ресоциализацию осужденных посредством творческой деятельности», — рассказали в пресс-службе УФСИН.
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Омской области

Создатели статуи занимаются в кружке декоративно-прикладного творчества. Цель таких кружков — обеспечить заключенных новыми рабочими навыками, которые помогут им начать нормальную жизнь после выхода на свободу.

На прошлой неделе Город55 писал о прошедшем в омских колониях конкурсе ледяных фигур.

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#Николай Эйхвальд#Общество#УФСИН#Новости#Статуи
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