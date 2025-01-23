Колониальная Фемида: в омской ИК-7 вырезали из дерева статую богини правосудия

Трое осужденных, отбывающих сейчас сроки в омской исправительной колонии №7, создали статую персонажа древнегреческой мифологии. В пресс-службе УФСИН по Омской области уточнили, что речь идет о Фемиде, богине правосудия. В течение 2 месяцев статую вырезали ручными инструментами из кедра. В соответствии с традицией, Фемида изображена с повязкой на глазах (символом беспристрастности) и весами в руках (символом состязательности процесса).