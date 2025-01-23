В Омске снова ищут подрядчика для обслуживания делегаций. Чем будут кормить гостей

На обед подрядчик должен будет приготовить борщ с телятиной или грибной крем-суп, на второе речную форель с пряными травами, картофелем и шпинатом или филе телятины с кус-кусом и винным соусом. Плюс к этому на стол должны быть поданы канапе с тигровой креветкой темпура или с красной икрой, маслиной и лимоном, канапе утиное магре с манго или канапе из семги с сыром фета и кунжутом, мясное ассорти, включающее буженину, ростбиф, отварной язык, болгарский перец и маринованные огурчики, салат с цыпленком и яблоками или «оливье» с телячьим языком, мини-эклер или маффин. А еще на выбор 200 грамм водки, 150 коньяку или 250 грамм вина.