В Омске снова ищут подрядчика для обслуживания делегаций. Чем будут кормить гостей

Posted 23 января, 08:28
Published 23 января, 08:28
Modified 23 января, 08:28
Updated 23 января, 08:28
Аппарат губернатора и правительства Омской области начал поиски подрядчика, который займется «организацией торжественных, официальных и иных мероприятий по приему делегаций и приглашенных лиц» от имени региональных властей. Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что услуги могут оказываться в самых разных местах — в ресторане подрядчика, в «помещениях заказчика», на открытом воздухе, в шатрах или в палатках.
«Ассортимент заказных блюд и напитков (в том числе спиртных), должен учитывать пожелания Государственного заказчика, национальные, религиозные традиции, соответствовать специализации мероприятия, — говорится в описании объекта закупки. — В ассортименте должны присутствовать оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, блюда национальных (этнических) кухонь, десерты и напитки собственного производства».
Далее перечисляются разные варианты меню. Если от подрядчика требуется приготовить завтрак, трапеза должна включать глазунью с беконом и помидорами или омлет с брокколи и сладким перцем, блины, фаршированные лососем или отварными лисичками, канапе с ветчиной и сыром или с копченой колбасой, сыром и помидором черри, мини-брускетту с баклажаном и творожным сыром или с ростбифом и томатами, штрудель с вишней или яблоком, расстегай с курицей или рыбой, чай и морс.
На обед подрядчик должен будет приготовить борщ с телятиной или грибной крем-суп, на второе речную форель с пряными травами, картофелем и шпинатом или филе телятины с кус-кусом и винным соусом. Плюс к этому на стол должны быть поданы канапе с тигровой креветкой темпура или с красной икрой, маслиной и лимоном, канапе утиное магре с манго или канапе из семги с сыром фета и кунжутом, мясное ассорти, включающее буженину, ростбиф, отварной язык, болгарский перец и маринованные огурчики, салат с цыпленком и яблоками или «оливье» с телячьим языком, мини-эклер или маффин. А еще на выбор 200 грамм водки, 150 коньяку или 250 грамм вина.
На ужин гостям областных властей нужно будет готовить свиные отбивные с жареным картофелем и соусом или медальоны из индейки в беконе, мини-шашлычки из лосося с соусом песто или из креветок и куриного филе, салат с индейкой или с тунцом, рыбное ассорти, канапе, рулетики, закуску из лосося или копченый ростбиф. На сладкое будет клубичное тирамису или мусс из манго с шоколадным кремом, из напитков — все те же водка, коньяк или вино.
Отдельная история — банкетное меню. В нем перечисляются разного рода ассорти (мясное, рыбное, сырное, овощное, из солений, фруктово-ягодное), мини-шашлычок из цыпленка с соусом барбекю, запеченный рулетик из баклажана и пармского окорока, теплые салаты, «цезарь», жюльен с говяжьим языком или белыми грибами. На горячее будет шницель из свинины или филе лосося, на сладкое чизкейк или торт. Набор алкоголя в банкетном меню все тот же: водка, коньяк, вино.
Начальная стоимость контракта — 990 тысяч рублей. Напомним: год назад подрядчиком по таким услугам стала гостиница «Аврора», получившая за это 800 тысяч рублей.