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Posted 23 января, 12:52

Published 23 января, 12:52

Modified 23 января, 14:33

Updated 23 января, 14:33

В Омске появится пять тысяч платных парковочных мест

В Омске появится пять тысяч платных парковочных мест

23 января 2025, 12:52
Фото: 1MI.
Их планируют оборудовать в этом году, чтобы улучшить транспортную ситуацию в городе.

В Омске в этом году появятся платные парковки. Этот вопрос обсудили 23 января на заседании комитета по развитию транспортной инфраструктуры в горсовете.

Парковки оборудуют за счет средств частных инвесторов. По словам замглавы департамента городского хозяйства Асхата Сабитова, мэрия планирует привлекать к их организации концессионеров.

«Концессионное соглашение позволит бизнесу участвовать в создании платных парковок совместно с администрацией. Основные плюсы: мы не будем тратить средства на их оборудование из бюджета, все будет сделано за счет инвестора», — добавил председатель комитета Юрий Арчибасов.

Кроме того, в планах администрации строить и бесплатные парковки. Чиновники считают, что такие решения позволят улучшить транспортную ситуацию и освободить центр города от незаконных парковок.

Сабитов добавил, что уже около пяти организаций готовы поучаствовать в оборудовании платных стоянок в нашем городе. Мэрия планирует в 2025 году заключить с ними первые договоры. Платные парковки должны появиться в течение полугода после заключения концессионного соглашения. Их создание планируется в Центральном округе.

Ранее мы писали, что с января этого года парковка у ТК «Терминал» в Омске стала платной. Это решение принято для того, чтобы улучшить доступность парковочных мест для покупателей комплекса.

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#Ольга Скворцова#Омск#Парковка#Юрий Арчибасов#Инвесторы#Асхат Сабитов
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