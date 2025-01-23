В Омске появится пять тысяч платных парковочных мест

Posted 23 января, 12:52
Published 23 января, 12:52
Modified 23 января, 14:33
Updated 23 января, 14:33
В Омске в этом году появятся платные парковки. Этот вопрос обсудили 23 января на заседании комитета по развитию транспортной инфраструктуры в горсовете.
Парковки оборудуют за счет средств частных инвесторов. По словам замглавы департамента городского хозяйства Асхата Сабитова, мэрия планирует привлекать к их организации концессионеров.
«Концессионное соглашение позволит бизнесу участвовать в создании платных парковок совместно с администрацией. Основные плюсы: мы не будем тратить средства на их оборудование из бюджета, все будет сделано за счет инвестора», — добавил председатель комитета Юрий Арчибасов.
Кроме того, в планах администрации строить и бесплатные парковки. Чиновники считают, что такие решения позволят улучшить транспортную ситуацию и освободить центр города от незаконных парковок.
Сабитов добавил, что уже около пяти организаций готовы поучаствовать в оборудовании платных стоянок в нашем городе. Мэрия планирует в 2025 году заключить с ними первые договоры. Платные парковки должны появиться в течение полугода после заключения концессионного соглашения. Их создание планируется в Центральном округе.
Ранее мы писали, что с января этого года парковка у ТК «Терминал» в Омске стала платной. Это решение принято для того, чтобы улучшить доступность парковочных мест для покупателей комплекса.