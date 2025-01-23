В Омске появится пять тысяч платных парковочных мест

Сабитов добавил, что уже около пяти организаций готовы поучаствовать в оборудовании платных стоянок в нашем городе. Мэрия планирует в 2025 году заключить с ними первые договоры. Платные парковки должны появиться в течение полугода после заключения концессионного соглашения. Их создание планируется в Центральном округе.