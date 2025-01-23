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Posted 23 января, 06:36

Published 23 января, 06:36

Modified 23 января, 06:36

Updated 23 января, 06:36

В Омке предложили освободить от туристического налога еще 2 категории льготников

В Омске освободят от туристического налога еще 2 категории льготников

23 января 2025, 06:36
Фото: gorod55.ru.

В Омке предложили освободить от туристического налога еще 2 категории льготников

Платить сбор не придется всем детям и гражданам Украины

В Омском городском Совете сегодня, 23 января, прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Один из пунктов повестки был связан с туристическим налогом, введенным на территории Омской области с 1 января. Депутатам предложили освободить от этого сбора всех детей в возрасте до 18 лет и граждан Украины, живущих в пунктах временного размещения.

«По вопросу туристического налога все стороны накопили информацию, провели определённые консультации, обсуждения, — рассказал глава комитета Сергей Грушичев. — Категории сейчас немного расширили: это все дети до 18 лет, а не только участвующие в соревнованиях или мероприятиях, и те люди, которые вынуждены проживать в гостиницах на территории города при каких-то особенных обстоятельствах».

Депутаты одобрили эту инициативу. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Напомним: в первый год туристический сбор составляет 1% от стоимости проживания в гостинице. В дальнейшем он будет расти по 1 пункту в год, пока не вырастет до максимальных 5% в 2029 году. Накануне Нового года Горсовет освободил от этого налога детей, приезжающих в Омск на соревнования, их тренеров и других сопровождающих, а также инвалидов I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, сопровождающих детей-инвалидов и инвалидов I группы.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Сергей Грушичев#Туристический налог
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