В Омске освободят от туристического налога еще 2 категории льготников

Напомним: в первый год туристический сбор составляет 1% от стоимости проживания в гостинице. В дальнейшем он будет расти по 1 пункту в год, пока не вырастет до максимальных 5% в 2029 году. Накануне Нового года Горсовет освободил от этого налога детей, приезжающих в Омск на соревнования, их тренеров и других сопровождающих, а также инвалидов I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, сопровождающих детей-инвалидов и инвалидов I группы.