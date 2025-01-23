В Омске одобрили первые поправки к городскому бюджету на 2025 год

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам речь шла в том числе о городском бюджете на 2025 год. Администрация предложила поправки к документу, предполагающие увеличение доходов муниципалитета на 1,2 млрд руб. 694 млн в составе этой суммы — межбюджетные целевые трансферты из вышестоящих бюджетов, 236 млн — деньги от застройщиков на развитие социальной инфраструктуры, а 294 млн — дополнительные налоговые доходы, которые появятся благодаря увеличению госпошлины. Расходы увеличатся на 1,1 млрд.