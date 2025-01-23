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Posted 23 января, 07:28

Published 23 января, 07:28

Modified 23 января, 07:28

Updated 23 января, 07:28

Омские депутаты одобрили первые поправки к городскому бюджету на 2025 год

В Омске одобрили первые поправки к городскому бюджету на 2025 год

23 января 2025, 07:28
Фото: gorod55.ru.

Омские депутаты одобрили первые поправки к городскому бюджету на 2025 год

Окончательное решение будет принято на пленарном заседании Горсовета.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам речь шла в том числе о городском бюджете на 2025 год. Администрация предложила поправки к документу, предполагающие увеличение доходов муниципалитета на 1,2 млрд руб. 694 млн в составе этой суммы — межбюджетные целевые трансферты из вышестоящих бюджетов, 236 млн — деньги от застройщиков на развитие социальной инфраструктуры, а 294 млн — дополнительные налоговые доходы, которые появятся благодаря увеличению госпошлины. Расходы увеличатся на 1,1 млрд.

—Собственные средства муниципалитета планируется направить на увеличение муниципального дорожного фонда (24 млн), на приобретение жилья для граждан с хроническими заболеваниями (2 млн), на капитальный ремонт МКД во исполнение судебных решений (14 млн), — рассказала депутатам директор департамента финансов Ольга Илютикова. — Адресная инвестиционная программа на 2025 год будет увеличена на 324 млн рублей.

Депутаты одобрили поправки. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета. После этого дефицит бюджета уменьшится на 178 млн рублей, до 588,7 млн или 2,69%. Общие доходы муниципалитета составят 39,7 млрд, а расходы — 40,3 млрд.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Бюджет#Новости#Ольга Илютикова#Горсовет
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