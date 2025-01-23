В двух округах Омска обнаружили превышение ПДК вредных веществ

Во вторник, 21 января, в двух округах Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации двух опасных веществ. В эпицентре загрязнения оказались Октябрьский и Советский округа, в первом обнаружили ПДК формальдегида, а во втором — хлорида водорода, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.