В двух округах Омска обнаружили превышение ПДК вредных веществ

Posted 23 января, 12:14
Published 23 января, 12:14
Modified 23 января, 12:15
Updated 23 января, 12:15
Во вторник, 21 января, в двух округах Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации двух опасных веществ. В эпицентре загрязнения оказались Октябрьский и Советский округа, в первом обнаружили ПДК формальдегида, а во втором — хлорида водорода, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Днем ранее избыток опасных веществ, а именно сероводорода, наблюдался в воздухе на территории Кировского округа.
Напомним, что в конце прошлой недели в Омской области на 16 часов вводили режим «черного неба» первой степени опасности. В это время в атмосферном воздухе плохо рассеивались вредные примеси.