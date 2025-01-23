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Posted 23 января, 12:14

Published 23 января, 12:14

Modified 23 января, 12:15

Updated 23 января, 12:15

В Омске зафиксировали превышение ПДК

В двух округах Омска обнаружили превышение ПДК вредных веществ

23 января 2025, 12:14
Фото: 1MI. В Омске зафиксировали превышение ПДК
Превышение опасных веществ зафиксировали на территории Октябрьского и Советского округов.

Во вторник, 21 января, в двух округах Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации двух опасных веществ. В эпицентре загрязнения оказались Октябрьский и Советский округа, в первом обнаружили ПДК формальдегида, а во втором — хлорида водорода, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Днем ранее избыток опасных веществ, а именно сероводорода, наблюдался в воздухе на территории Кировского округа.

Напомним, что в конце прошлой недели в Омской области на 16 часов вводили режим «черного неба» первой степени опасности. В это время в атмосферном воздухе плохо рассеивались вредные примеси.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение#Превышение ПДК#Загрязнение окружающей среды#ПДК#Загрязнение атмосферного воздуха
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