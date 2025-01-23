Транспортная прокуратура начала проверку из-за остановки омской электрички на 2 часа

Posted 23 января, 10:33
Published 23 января, 10:33
Modified 23 января, 14:53
Updated 23 января, 14:53
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в связи со сбоем в работе омских электричек. Пригородный поезд, ехавший 22 января по маршруту Омск-Татарская, внезапно остановился в районе 8 часов вечера.
«По предварительным данным, — уточнили в пресс-службе прокуратуры, — в электропоезде находилось более 70 пассажиров, ожидание составило порядка 2 часов. Причины происшествия устанавливаются».
Сейчас специалисты выясняют, не было ли нарушено законодательство о пассажирских перевозках и об эксплуатации железнодорожного транспорта.