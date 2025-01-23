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Posted 23 января, 10:33

Published 23 января, 10:33

Modified 23 января, 14:53

Updated 23 января, 14:53

Прокуратура начала проверку из-за остановки омской электрички на 2 часа

Транспортная прокуратура начала проверку из-за остановки омской электрички на 2 часа

23 января 2025, 10:33
Фото: 1MI.

Прокуратура начала проверку из-за остановки омской электрички на 2 часа

По предварительным данным, виной всему «неисправность контактной сети».

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в связи со сбоем в работе омских электричек. Пригородный поезд, ехавший 22 января по маршруту Омск-Татарская, внезапно остановился в районе 8 часов вечера.

«По предварительным данным, — уточнили в пресс-службе прокуратуры, — в электропоезде находилось более 70 пассажиров, ожидание составило порядка 2 часов. Причины происшествия устанавливаются».

Сейчас специалисты выясняют, не было ли нарушено законодательство о пассажирских перевозках и об эксплуатации железнодорожного транспорта.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Новости#Транспортная прокуратура#Татарская
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