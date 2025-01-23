Сына экс-министра спорта Омской области признали несостоятельным должником

Posted 23 января, 11:14
Published 23 января, 11:14
Modified 23 января, 11:14
Updated 23 января, 11:14
Арбитражный суд Омской области признал несостоятельным должником Николая Крикорьянца, сына Дмитрия Крикорьянца, который в прошлом руководил региональным министерством спорта. Известно, что Крикорьянц-младший сам подал соответствующее заявление, причем документы были приняты только со второй попытки (в первый раз выяснилось, что некоторых бумаг не хватает).
На судебном заседании выяснилось, что общие долги заявителя составляют почти 714 тысяч рублей, и вернуть деньги Крикорьянц не сможет. В итоге суд признал его банкротом (впрочем, решение еще может быть обжаловано в апелляционной инстанции).
Напомним: Дмитрий Крикорьянц занимал пост министра 6 лет и оставил его в ноябре 2023 года. Его семья упоминалась в новостях и после этого: так, жена экс-главы минспорта летом 2024 года была внесена в базу «Миротворца».