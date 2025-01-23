«Суд проиграли»: с компании омского бизнесмена Виктора Шкуренко взыскали 5,6 млн

Posted 23 января, 07:29
Published 23 января, 07:29
Modified 23 января, 08:38
Updated 23 января, 08:38
С компании «Холлифуд», которая принадлежит бизнесмену Виктору Шкуренко, Арбитражный суд Омской области взыскал 5,6 млн рублей в пользу Комитета по управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа. Информация об этом появилась в системе «Электронное правосудие» 20 января 2025 года.
В суд с иском госструктура обратилась из-за двух земельных участков в Киселевске Кемеровской области. Там по адресу Западный проезд, 3 находится здание гипермаркета, принадлежащее ООО «Холлифуд». Претензия к компании была по поводу того, что она, став владельцем здания гипермаркета, не заключила договоры аренды на занимаемые земельные участки, которые, в свою очередь, находятся в собственности государства.
«У нас было разное понимание с администрацией Киселевского городского округа о том, как и какого размера должен быть оформлен договор аренды земельного участка под торговым центром. Пока мы были в диалоге с ними, они подали в суд на нас за неосновательное обогащение и за фактическое использование земельных участков. Мы суд проиграли, поэтому эти деньги по судебному решению и заплатили», — рассказал Виктор Шкуренко корреспонденту Города55.
Действительно, суд удовлетворил требования Комитета, обязав компанию «Холлифуд» выплатить госструктуре суммарно 5,6 млн рублей. Из них 4,8 млн рублей неосновательного обогащения за фактическое использование земельных участков и 864 тысяч рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
Бизнесмен добавил, что его компания не намерена подавать апелляцию на решение Арбитражного суда Омской области.
Виктор Шкуренко входит в топ-100 богатейших людей Омской области. Ежегодно он поднимается в рейтинге влиятельности, оказавшись в прошлом году на 32 месте. Он имеет собственный винный бренд грузинского вина «Аладари».
Напомним, что в прошлом году Шкуренко передал Дмитрию Шадрину сразу несколько своих активов. Однако бизнесмены все еще остаются компаньонами по торговому дому «Шкуренко» и «Холлифуду».