«Суд проиграли»: с компании омского бизнесмена Виктора Шкуренко взыскали 5,6 млн

В суд с иском госструктура обратилась из-за двух земельных участков в Киселевске Кемеровской области. Там по адресу Западный проезд, 3 находится здание гипермаркета, принадлежащее ООО «Холлифуд». Претензия к компании была по поводу того, что она, став владельцем здания гипермаркета, не заключила договоры аренды на занимаемые земельные участки, которые, в свою очередь, находятся в собственности государства.