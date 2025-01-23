Суд отправил 2 омичек в колонию за участие в экстремистской организации

Posted 23 января, 04:31
Published 23 января, 04:31
Modified 23 января, 04:31
Updated 23 января, 04:31
Первомайский районный суд города Омска вынес сразу 3 жителям региона (2 женщинам, 1 мужчине) приговор по делу об участии в деятельности экстремистской организации. Речь идет о «Союзе славянских сил Руси», запрещенном Верховным судом Республики Коми.
«Задокументированы факты склонения и вербовки граждан в деятельность данной экстремистской организации, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Омской области, — распространения фигурантами агитационных материалов и рекламных роликов в сети Интернет с призывами о вступлении в ее состав с целью восстановления и возрождения Советского Союза, РСФСР и территорий Омской области».
Всех троих признали виновными. Фигурантки дела как «организаторы деятельности экстремистской организации» получили год и 2 месяца в колонии общего режима каждая. Кроме того, их лишили права «заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях»: одну на 2 года, другую на 3. Мужчину за «участие в деятельности экстремистской организации» приговорили к 10 месяцам принудительных работ с удержанием в пользу государства 15% зарплаты. Ему тоже нельзя будет участвовать в общественных объединениях 2 года.