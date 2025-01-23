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Posted 23 января, 04:31

Published 23 января, 04:31

Modified 23 января, 04:31

Updated 23 января, 04:31

Две омички получили тюремные сроки за участие в экстремистской организации

Суд отправил 2 омичек в колонию за участие в экстремистской организации

23 января 2025, 04:31
Фото: 1MI.

Две омички получили тюремные сроки за участие в экстремистской организации

Третий фигурант дела отделался принудительными работами.

Первомайский районный суд города Омска вынес сразу 3 жителям региона (2 женщинам, 1 мужчине) приговор по делу об участии в деятельности экстремистской организации. Речь идет о «Союзе славянских сил Руси», запрещенном Верховным судом Республики Коми.

«Задокументированы факты склонения и вербовки граждан в деятельность данной экстремистской организации, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Омской области, — распространения фигурантами агитационных материалов и рекламных роликов в сети Интернет с призывами о вступлении в ее состав с целью восстановления и возрождения Советского Союза, РСФСР и территорий Омской области».

Всех троих признали виновными. Фигурантки дела как «организаторы деятельности экстремистской организации» получили год и 2 месяца в колонии общего режима каждая. Кроме того, их лишили права «заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях»: одну на 2 года, другую на 3. Мужчину за «участие в деятельности экстремистской организации» приговорили к 10 месяцам принудительных работ с удержанием в пользу государства 15% зарплаты. Ему тоже нельзя будет участвовать в общественных объединениях 2 года.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Суд#ФСБ#Новости#Экстремистские организации
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