Суд отправил 2 омичек в колонию за участие в экстремистской организации

Всех троих признали виновными. Фигурантки дела как «организаторы деятельности экстремистской организации» получили год и 2 месяца в колонии общего режима каждая. Кроме того, их лишили права «заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях»: одну на 2 года, другую на 3. Мужчину за «участие в деятельности экстремистской организации» приговорили к 10 месяцам принудительных работ с удержанием в пользу государства 15% зарплаты. Ему тоже нельзя будет участвовать в общественных объединениях 2 года.