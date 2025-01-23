Сотни омичей из городка Нефтяников в 25-градусный мороз остались без отопления

Posted 23 января, 04:05
Published 23 января, 04:05
Modified 23 января, 04:07
Updated 23 января, 04:07
В четверг, 23 января, в городке Нефтяников снова случилась коммунальная авария. На улице 19 Партсъезда, 15 повредился подземный трубопровод. Над устранением повреждения работают специалисты «Тепловой компании».
Без отопления сегодня остался 21 объект, в том числе 16 жилых домов. А на улице, напомним, тем временем похолодало до -25 градусов.
«Задействованы все доступные силы и техника, работы проводятся в тесном сотрудничестве с управляющей компанией», — прокомментировали в «Тепловой компании».
Сотрудники предприятия пытаются как можно быстрее вернуть тепло и горячее водоснабжение в дома омичей. Однако точные сроки возобновления подачи тепла пока не называются.
Напомним, что отопление в Нефтяниках отключали и вчера. Жильцам временно приходилось спасаться обогревателями.