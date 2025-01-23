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Posted 23 января, 04:05

Published 23 января, 04:05

Modified 23 января, 04:07

Updated 23 января, 04:07

В Нефтяниках — коммунальная авария

Сотни омичей из городка Нефтяников в 25-градусный мороз остались без отопления

23 января 2025, 04:05
Фото: gorod55.ru. В Нефтяниках — коммунальная авария
От теплоснабжения отключили 21 объект. На месте повреждения уже работают специалисты «Тепловой компании».

В четверг, 23 января, в городке Нефтяников снова случилась коммунальная авария. На улице 19 Партсъезда, 15 повредился подземный трубопровод. Над устранением повреждения работают специалисты «Тепловой компании».

Без отопления сегодня остался 21 объект, в том числе 16 жилых домов. А на улице, напомним, тем временем похолодало до -25 градусов.

«Задействованы все доступные силы и техника, работы проводятся в тесном сотрудничестве с управляющей компанией», — прокомментировали в «Тепловой компании».
Место повреждения трубопровода в Нефтяниках
Место повреждения трубопровода в Нефтяниках
Место повреждения трубопровода в Нефтяниках. Фото: Тепловая компания

Сотрудники предприятия пытаются как можно быстрее вернуть тепло и горячее водоснабжение в дома омичей. Однако точные сроки возобновления подачи тепла пока не называются.

Напомним, что отопление в Нефтяниках отключали и вчера. Жильцам временно приходилось спасаться обогревателями.

Достали обогреватели: омичи из Нефтяников остались без отопления в 20-градусный мороз
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#Юлия Истомина#Омск#Отопление#Мороз#Тепловая компания#Новости#Отключение отопления#Повреждения
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