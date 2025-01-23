Снова 9 баллов: Омск застрял в пробках второй день подряд из-за непогоды

Posted 23 января, 02:46
Published 23 января, 02:46
Modified 23 января, 02:48
Updated 23 января, 02:48
С самого утра омичи снова столкнулись с затруднением движения — загруженность дорог достигла 9 баллов по данным 2ГИС. Пробки образовались практически по всему городу. По традиции «стоят» Нефтяники, Левый берег и центр. В зоне максимальных заторов оказались подъезды к мосту у Телецентра, улицы Орджоникидзе, Герцена, Островская 3-я, Конева, Енисейская 3-я, Красноярский тракт и проспект Мира. Красный Путь полностью «горит» на карте.
Ситуацию усугубили аварии, которые произошли в утренние часы на нескольких ключевых участках: у ТК «Терминал», на остановке «Рабиновича» и на мосту 60-летия Победы.
В комментариях на онлайн-карте 2ГИС омичи делятся эмоциями и пытаются подбодрить друг друга:
«9 баллов, спасибо».
«Кто пиццу будет? Я просто заказываю».
«Как у вас дела, жители Ленинградского моста?».
«Вы что, все новые акб внезапно купили? Рассосались быстро!».
«Затор. Что все стоят? Опять кто-нибудь тупит на перекрестке?».
«Куплю место в начале пробки».
«А почему сегодня Красный Путь бордовый?».
«Зря я сюда полез… За 18 минут проехал 1 километр».
«Сидим с бобром за столом».
Сегодня омичей ждет не менее холодный день — температура снизится до -27 градусов. Осадков не ожидается, но дорожная обстановка, судя по всему, останется напряженной.