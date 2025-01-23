Снова 9 баллов: Омск застрял в пробках второй день подряд из-за непогоды

С самого утра омичи снова столкнулись с затруднением движения — загруженность дорог достигла 9 баллов по данным 2ГИС. Пробки образовались практически по всему городу. По традиции «стоят» Нефтяники, Левый берег и центр. В зоне максимальных заторов оказались подъезды к мосту у Телецентра, улицы Орджоникидзе, Герцена, Островская 3-я, Конева, Енисейская 3-я, Красноярский тракт и проспект Мира. Красный Путь полностью «горит» на карте.