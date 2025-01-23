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Posted 23 января, 07:31

Published 23 января, 07:31

Modified 23 января, 07:33

Updated 23 января, 07:33

Владелец готов дополнительно отдать запчасти от машины

Сияет, как комета. В Омске продают раритетную «Волгу», собранную из трех автомобилей

23 января 2025, 07:31
Фото: 1MI. Владелец готов дополнительно отдать запчасти от машины

В Омске выставили на продажу ярко-синюю раритетную «Волгу»

Цена автомобиля составляет 350 тысяч рублей. Владелец продает машину, так как некогда ей заниматься.

В Омске за 350 тысяч рублей выставили на продажу раритетный «ГАЗ-21». Автомобиль был выпущен в 1968 году. Владелец утверждает, что «Волга» прошла реставрацию, но необходимо доработать салон. В стоимость входят запчасти.

«Вложено в авто больше, чем предлагаемая цена. Нет времени заниматься дальше. Дополнительно отдам много мелочевки (различный хром, стекла, ручки и так далее), так как для восстановления было разобрано три автомобиля. Кузов и двигатель безномерные, стоит на учете в ГАИ. Рассмотрю обмен», — говорится в объявлении.
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скриншот. Фото: drom.ru

ГАЗ М21 «Волга» — автомобиль, производившийся в Советском Союзе на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. «Волги» отличались высоким дорожным просветом, прочной подвеской, мощным двигателем и защитой от коррозии.

Ранее Город55 рассказывал, какие раритетные автомобили продают в Омске. В подборке представлены легенды отечественного автопрома и редкие европейские модели.

На них ездили наши дедушки. Какие раритетные автомобили продают в Омске
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#Евгений Игишев#Авто#Омск#Продажа#Волга#Автомобили#Реставрация#ГАИ#Обмен#ГАЗ-21
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