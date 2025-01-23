Сияет, как комета. В Омске продают раритетную «Волгу», собранную из трех автомобилей

Posted 23 января, 07:31
Published 23 января, 07:31
Modified 23 января, 07:33
Updated 23 января, 07:33
В Омске за 350 тысяч рублей выставили на продажу раритетный «ГАЗ-21». Автомобиль был выпущен в 1968 году. Владелец утверждает, что «Волга» прошла реставрацию, но необходимо доработать салон. В стоимость входят запчасти.
«Вложено в авто больше, чем предлагаемая цена. Нет времени заниматься дальше. Дополнительно отдам много мелочевки (различный хром, стекла, ручки и так далее), так как для восстановления было разобрано три автомобиля. Кузов и двигатель безномерные, стоит на учете в ГАИ. Рассмотрю обмен», — говорится в объявлении.
ГАЗ М21 «Волга» — автомобиль, производившийся в Советском Союзе на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. «Волги» отличались высоким дорожным просветом, прочной подвеской, мощным двигателем и защитой от коррозии.
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