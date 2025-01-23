Сияет, как комета. В Омске продают раритетную «Волгу», собранную из трех автомобилей

В Омске за 350 тысяч рублей выставили на продажу раритетный «ГАЗ-21». Автомобиль был выпущен в 1968 году. Владелец утверждает, что «Волга» прошла реставрацию, но необходимо доработать салон. В стоимость входят запчасти.