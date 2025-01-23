Север Омской области остался без газа в сильные морозы

Posted 23 января, 05:51
Published 23 января, 05:51
Modified 23 января, 05:53
Updated 23 января, 05:53
Сегодня, 23 января, в администрации Знаменского района сообщили, что на местном газопроводе произошла авария.
«На газоконденсатном месторождении в межпоселковом газопроводе Тевриз-Знаменское-Тара сложилась аварийная ситуация. На сегодняшний день упало давление в системе газоснабжения ниже 1.7-х кгс/см²», — сообщили в администрации.
Компания «Омскгазстройэксплуатация» с 23 января отключает от газа абонентов в частном секторе в Знаменском.
Отметим, что сейчас в регионе установилась морозная погода. Местами по региону столбик термометра может опуститься до -34… -37 градусов.