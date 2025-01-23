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Posted 23 января, 05:51

Published 23 января, 05:51

Modified 23 января, 05:53

Updated 23 января, 05:53

Север Омской области остался без газа в сильные морозы

Север Омской области остался без газа в сильные морозы

23 января 2025, 05:51
Фото: 1MI.
В Знаменском абонентов в частном секторе отключают от газа из-за низкого давления в системе.

Сегодня, 23 января, в администрации Знаменского района сообщили, что на местном газопроводе произошла авария.

«На газоконденсатном месторождении в межпоселковом газопроводе Тевриз-Знаменское-Тара сложилась аварийная ситуация. На сегодняшний день упало давление в системе газоснабжения ниже 1.7-х кгс/см²», — сообщили в администрации.

Компания «Омскгазстройэксплуатация» с 23 января отключает от газа абонентов в частном секторе в Знаменском.

Отметим, что сейчас в регионе установилась морозная погода. Местами по региону столбик термометра может опуститься до -34… -37 градусов.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Омская область#Авария#ИЖС#Тевриз#Тара#Газоснабжение#Знаменское
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