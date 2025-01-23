Сегодня в Омске: магнитные бури, сотни аварий на дорогах и городские легенды

Posted 23 января, 14:27
Published 23 января, 14:27
Modified 23 января, 14:41
Updated 23 января, 14:41
Новость №1. В эти выходные метеочувствительные омичи будут особенно страдать
Уже завтра жители Омской области начнут ощущать на себе возбуждение магнитосферы, об этом предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. Ожидается, что 25 января в Омске пройдет магнитная буря уровня G1. Но ситуация начнет стабилизироваться уже на следующий день, 26 января.
Новость №2. Во время непогоды в Омске произошли сотни аварий на дорогах
Вторые сутки Омск накрывает снег, понижается и температура воздуха. Такие условия стали причиной огромного количества аварий на городских магистралях. Известно, что за 22 января в областном центре произошло 186 ДТП без пострадавших и 8 аварий с пострадавшими, в которых травмированы 17 человек.
Новость №3. Какие легенды об Омске знают по всей стране
С Омской областью, как и с многими другими регионами России, связано множество таинственных историй, которые передаются из поколения в поколение. Мифы привлекают в регион туристов со всей страны. Город55 подробно рассказал о семи известнейших легендах Омской области, в список вошли сокровища купчихи Шаниной, золото Российской Империи и другие.