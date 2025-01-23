Сегодня в Омске: магнитные бури, сотни аварий на дорогах и городские легенды

С Омской областью, как и с многими другими регионами России, связано множество таинственных историй, которые передаются из поколения в поколение. Мифы привлекают в регион туристов со всей страны. Город55 подробно рассказал о семи известнейших легендах Омской области, в список вошли сокровища купчихи Шаниной, золото Российской Империи и другие.