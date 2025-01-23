Российские звезды предпочитают похудение бодипозитиву

Posted 23 января, 13:02
Published 23 января, 13:02
Modified 23 января, 13:02
Updated 23 января, 13:02
Конечно, каждый человек заслуживает уважения вне зависимости от его внешнего вида. Однако если есть шанс изменить свой облик, то почему бы этим не воспользоваться? Например, Полина Гагарина сбросила 40 килограммов и в свои 37 лет выглядит моложе, чем в 20. Комедийная актриса Ольга Картункова также похудела на 84 килограмма, оставаясь привлекательной, а Елена Степаненко, после расставания с Евгением Петросяном, избавилась от 40 килограммов. И надо сказать, что многие сторонники бодипозитива стали еще более позитивно смотреть на себя после снижения веса, пишет 56orb.ru.
В прошлом году в России в рамках политики импортозамещения наладили выпуск препарата на основе семаглутида для борьбы с ожирением. Компания «Промомед» производит его под брендом «Велгия», предлагая помощь тем, кто сталкивается с метаболическими нарушениями, такими как ожирение и диабет второго типа.
Далеко не у всех получается сбросить лишний вес за счет спорта и диет. Так, российская актриса Кристина Бабушкина признает важность поддержания физической формы, но ссылается на нехватку времени для занятий фитнесом из-за плотного графика. Сложно соблюдать диету, когда весь день занят репетициями, а вечером проходят спектакли. Она, как и многие другие, любит расслабиться за вкусной едой. Поэтому актриса не исключает поиска новых способов поддержания фигуры в будущем.