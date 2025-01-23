Российские звезды предпочитают похудение бодипозитиву

Конечно, каждый человек заслуживает уважения вне зависимости от его внешнего вида. Однако если есть шанс изменить свой облик, то почему бы этим не воспользоваться? Например, Полина Гагарина сбросила 40 килограммов и в свои 37 лет выглядит моложе, чем в 20. Комедийная актриса Ольга Картункова также похудела на 84 килограмма, оставаясь привлекательной, а Елена Степаненко, после расставания с Евгением Петросяном, избавилась от 40 килограммов. И надо сказать, что многие сторонники бодипозитива стали еще более позитивно смотреть на себя после снижения веса, пишет 56orb.ru.