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Posted 23 января, 13:02

Published 23 января, 13:02

Modified 23 января, 13:02

Updated 23 января, 13:02

Российские звезды предпочитают похудение бодипозитиву

Российские звезды предпочитают похудение бодипозитиву

23 января 2025, 13:02
Фото: Изображение Midjourney.
Не так давно общество активно обсуждало тему бодипозитива, то есть принятия своего тела таким, какое оно есть. Но после всплеска интереса и поддержки популярность этого движения стала угасать.

Конечно, каждый человек заслуживает уважения вне зависимости от его внешнего вида. Однако если есть шанс изменить свой облик, то почему бы этим не воспользоваться? Например, Полина Гагарина сбросила 40 килограммов и в свои 37 лет выглядит моложе, чем в 20. Комедийная актриса Ольга Картункова также похудела на 84 килограмма, оставаясь привлекательной, а Елена Степаненко, после расставания с Евгением Петросяном, избавилась от 40 килограммов. И надо сказать, что многие сторонники бодипозитива стали еще более позитивно смотреть на себя после снижения веса, пишет 56orb.ru.

В прошлом году в России в рамках политики импортозамещения наладили выпуск препарата на основе семаглутида для борьбы с ожирением. Компания «Промомед» производит его под брендом «Велгия», предлагая помощь тем, кто сталкивается с метаболическими нарушениями, такими как ожирение и диабет второго типа.

Далеко не у всех получается сбросить лишний вес за счет спорта и диет. Так, российская актриса Кристина Бабушкина признает важность поддержания физической формы, но ссылается на нехватку времени для занятий фитнесом из-за плотного графика. Сложно соблюдать диету, когда весь день занят репетициями, а вечером проходят спектакли. Она, как и многие другие, любит расслабиться за вкусной едой. Поэтому актриса не исключает поиска новых способов поддержания фигуры в будущем.

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