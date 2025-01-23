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Posted 23 января, 06:42

Published 23 января, 06:42

Modified 23 января, 06:44

Updated 23 января, 06:44

Растет количество больных детей: омских школьников массово отправляют на карантин

Растет количество больных детей: омских школьников массово отправляют на карантин

23 января 2025, 06:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Такая динамика наблюдается из-за роста заболеваемости ОРВИ.

В Омске дети продолжают болеть и уходить на карантин. Актуальные данные Городу55 предоставили в департаменте образования.

Так, по состоянию на 23 января, на дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ ушли ученики 13 классов в 8 школах. Ситуация в детсадовцами обстоит еще хуже: на карантине находятся 32 группы 25 детских садов. Напомним, что еще два дня назад обстановка с заболеваемостью была другой. На изоляцию было отправлено меньшее количество детей.

Добавим, что в Омской области также растет число случаев коронавируса. За неделю с 13 по 19 января в регионе выявили 69 заболевших, это на 21 больше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 154 омича, а еще 12 пришлось госпитализировать.

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#Ольга Скворцова#Коронавирус#Омск#ОРВИ#Карантин#Госпитализация#Заболеваемость#Школы#Детские сады#Дистанционное обучение
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