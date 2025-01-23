Растет количество больных детей: омских школьников массово отправляют на карантин

Posted 23 января, 06:42
Published 23 января, 06:42
Modified 23 января, 06:44
Updated 23 января, 06:44
В Омске дети продолжают болеть и уходить на карантин. Актуальные данные Городу55 предоставили в департаменте образования.
Так, по состоянию на 23 января, на дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ ушли ученики 13 классов в 8 школах. Ситуация в детсадовцами обстоит еще хуже: на карантине находятся 32 группы 25 детских садов. Напомним, что еще два дня назад обстановка с заболеваемостью была другой. На изоляцию было отправлено меньшее количество детей.
Добавим, что в Омской области также растет число случаев коронавируса. За неделю с 13 по 19 января в регионе выявили 69 заболевших, это на 21 больше, чем неделей ранее. При этом выздоровело 154 омича, а еще 12 пришлось госпитализировать.