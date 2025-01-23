Растет количество больных детей: омских школьников массово отправляют на карантин

Так, по состоянию на 23 января, на дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ ушли ученики 13 классов в 8 школах. Ситуация в детсадовцами обстоит еще хуже: на карантине находятся 32 группы 25 детских садов. Напомним, что еще два дня назад обстановка с заболеваемостью была другой. На изоляцию было отправлено меньшее количество детей.