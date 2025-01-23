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Posted 23 января, 07:14

Published 23 января, 07:14

Modified 23 января, 07:20

Updated 23 января, 07:20

«Дали газу»: в Омске у «Меги» столкнулись два автобуса 95-го маршрута

«Психанули и не поделили дорогу»: у омской «Меги» столкнулись два автобуса

23 января 2025, 07:14
Фото: 1MI. «Дали газу»: в Омске у «Меги» столкнулись два автобуса 95-го маршрута

У омской «Меги» столкнулись два пассажирских автобуса

Большое количество ДТП произошло из-за резкого падения температуры до -23 градусов, а также сильного снегопада и ветра.

Вчера в Омске, 22 января, произошло ДТП с участием двух автобусов 95 маршрута возле ТЦ «Мега» на Левом берегу.

Город55 запросил в ГИБДД информацию по случившемуся ДТП. Начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева сообщила, что в данном ДТП никто не пострадал.

Обошлось без пострадавших
Обошлось без пострадавших. Фото: Сообщество ВКонтакте «ЧП Омск»

Под постом в сообществе ВКонтакте «ЧП Омск» омичи высказали свои предположения о случившемся. Так, один из подписчиков предположил, что первый автобус остановился, а второй попытался обогнать, что привело к столкновению. Некоторые комментаторы шутят, что ДТП связано с повышением зарплат водителей автобусов, отмечая при этом манеру вождения газелистов.

«Один „зарезинил“, второй психанул и решил обогнать, пока тот грузится, но первый дал газу… Наверное, так было по картинке…».
«Когда газелисты пересели на автобусы».
«Газелисты пошли работать на автобусы после повышения зарплаты до 121 000 рублей. А манера езды осталась прежней».

Напомним, ранее Город55 писал, что за вчерашний морозный день в Омске произошло почти 200 ДТП за сутки. 30 из них случились с 07:00 до 10:00.

Из-за нестабильной погоды в Омске произошло почти 200 ДТП за сутки: есть пострадавшие
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#Диана Рязанцева#Происшествия#ДТП#Омск#ГИБДД#Мега#Левый берег#Автобусы#ЧП Омск
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