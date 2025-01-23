«Психанули и не поделили дорогу»: у омской «Меги» столкнулись два автобуса

Под постом в сообществе ВКонтакте «ЧП Омск» омичи высказали свои предположения о случившемся. Так, один из подписчиков предположил, что первый автобус остановился, а второй попытался обогнать, что привело к столкновению. Некоторые комментаторы шутят, что ДТП связано с повышением зарплат водителей автобусов, отмечая при этом манеру вождения газелистов.