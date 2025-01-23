«Психанули и не поделили дорогу»: у омской «Меги» столкнулись два автобуса

Posted 23 января, 07:14
Published 23 января, 07:14
Modified 23 января, 07:20
Updated 23 января, 07:20
Вчера в Омске, 22 января, произошло ДТП с участием двух автобусов 95 маршрута возле ТЦ «Мега» на Левом берегу.
Город55 запросил в ГИБДД информацию по случившемуся ДТП. Начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева сообщила, что в данном ДТП никто не пострадал.
Под постом в сообществе ВКонтакте «ЧП Омск» омичи высказали свои предположения о случившемся. Так, один из подписчиков предположил, что первый автобус остановился, а второй попытался обогнать, что привело к столкновению. Некоторые комментаторы шутят, что ДТП связано с повышением зарплат водителей автобусов, отмечая при этом манеру вождения газелистов.
«Один „зарезинил“, второй психанул и решил обогнать, пока тот грузится, но первый дал газу… Наверное, так было по картинке…».
«Когда газелисты пересели на автобусы».
«Газелисты пошли работать на автобусы после повышения зарплаты до 121 000 рублей. А манера езды осталась прежней».
Напомним, ранее Город55 писал, что за вчерашний морозный день в Омске произошло почти 200 ДТП за сутки. 30 из них случились с 07:00 до 10:00.