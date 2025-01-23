Проспект Карла Маркса в Омске встал в огромной пробке из-за ДТП с автобусом

Судя по онлайн-карте, одна из самых протяженных пробок образовалась на проспекте Карла Маркса. Причиной тому стало ДТП напротив здания, в котором раньше располагался легендарный ночной клуб «Атлантида». Судя по видео, снятому очевидцем и выложенному в паблике «Инцидент Омск», там столкнулись легковушки и автобус.