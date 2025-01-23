Проспект Карла Маркса в Омске встал в огромной пробке из-за ДТП с автобусом

Posted 23 января, 11:37
Published 23 января, 11:37
Modified 23 января, 14:51
Updated 23 января, 14:51
Вечером в четверг, 23 января, Омск по традиции погрузился в пробки. Загруженность городских дорог, по данным сервиса 2ГИС, оценивается на момент публикации в 8 баллов.
Судя по онлайн-карте, одна из самых протяженных пробок образовалась на проспекте Карла Маркса. Причиной тому стало ДТП напротив здания, в котором раньше располагался легендарный ночной клуб «Атлантида». Судя по видео, снятому очевидцем и выложенному в паблике «Инцидент Омск», там столкнулись легковушки и автобус.
Автомобили стоят в большой пробке от остановки «Дом печати» до «Голубого огонька». Кроме того, серьезные заторы наблюдаются этим вечером по улицам Маршала Жукова, 10 лет Октября, Герцена, Орджоникидзе, Фрунзе, Кемеровской, 70 лет Октября, 3-й Енисейской. Также стоят Красный Путь, проспект Мира, Лукашевича.