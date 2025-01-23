gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 11:37

Published 23 января, 11:37

Modified 23 января, 14:51

Updated 23 января, 14:51

Проспект Карла Маркса в Омске встал в огромной пробке из-за ДТП с автобусом

Проспект Карла Маркса в Омске встал в огромной пробке из-за ДТП с автобусом

23 января 2025, 11:37
Фото: 1MI.
В вечерний час-пик городские дороги накрыли восьмибалльные заторы.

Вечером в четверг, 23 января, Омск по традиции погрузился в пробки. Загруженность городских дорог, по данным сервиса 2ГИС, оценивается на момент публикации в 8 баллов.

Судя по онлайн-карте, одна из самых протяженных пробок образовалась на проспекте Карла Маркса. Причиной тому стало ДТП напротив здания, в котором раньше располагался легендарный ночной клуб «Атлантида». Судя по видео, снятому очевидцем и выложенному в паблике «Инцидент Омск», там столкнулись легковушки и автобус.

Фото: Инцидент Омск

Автомобили стоят в большой пробке от остановки «Дом печати» до «Голубого огонька». Кроме того, серьезные заторы наблюдаются этим вечером по улицам Маршала Жукова, 10 лет Октября, Герцена, Орджоникидзе, Фрунзе, Кемеровской, 70 лет Октября, 3-й Енисейской. Также стоят Красный Путь, проспект Мира, Лукашевича.

Жуткий ветер снес козырек омского магазина: кадры
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Общество#Происшествия#ДТП#Авария#Затор на дороге#Пробка#Час-пик#Затор#Вечерний час-пик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика