«Потрясающий человек»: Ги Буше высказался об игре Вербы в матче с «Автомобилистом»

«Сегодня мы выбирали между Вербой и другим игроком и посчитали, что во второй половине прошлого матча нам не хватало силовой борьбы и удачной игры в единоборствах. Верба — тот хоккеист, который может это привнести, и он это доказал. Он здорово действовал в зоне нападения, действовал с энергией, ассистировал в голе. Он здорово вёл себя на скамейке, заряжал команду энергией, поддерживал. Он потрясающий человек, потрясающий игрок, и на льду, и на тренировках привносит энергию. Это тот тип игрока, который нам был сегодня нужен», — передает слова Буше «Чемпионат».