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Posted 23 января, 07:02

Published 23 января, 07:02

Modified 23 января, 07:04

Updated 23 января, 07:04

Марк Верба

«Потрясающий человек»: Ги Буше высказался об игре Вербы в матче с «Автомобилистом»

23 января 2025, 07:02
Фото: ХК «Авангард». Марк Верба
Нападающий Марк Верба не играл за «ястребов» с середины ноября.

Вчера, 23 января, Екатеринбурге прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Авангардом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. Единственную шайбу «ястребов» в матче забросил Никита Холодилин.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, почему решил включить в состав нападающего Марка Вербу, который не попадал в заявку с середины ноября.

— Ваша команда пять раз подряд удалилась во второй половине матча. Сказался лишний день отдыха соперника и травма Прохоркина?

«Не соглашусь. Мы сами допускали ошибки, где-то не совсем верно распоряжались клюшками. Где-то удалялись после силовой игры — когда ты играешь в силовой манере, то бывают удаления»

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— Верба не играл с ноября. Почему сделали выбор в его пользу?

«Сегодня мы выбирали между Вербой и другим игроком и посчитали, что во второй половине прошлого матча нам не хватало силовой борьбы и удачной игры в единоборствах. Верба — тот хоккеист, который может это привнести, и он это доказал. Он здорово действовал в зоне нападения, действовал с энергией, ассистировал в голе. Он здорово вёл себя на скамейке, заряжал команду энергией, поддерживал. Он потрясающий человек, потрясающий игрок, и на льду, и на тренировках привносит энергию. Это тот тип игрока, который нам был сегодня нужен», — передает слова Буше «Чемпионат».

Напомним, что в недавнем матче с «Салаватом Юлаевым» один из лидеров «Авангарда» нападающий Майкл Маклауд получил травму и покинул лед в середине второго периода. Известно, что из-за повреждения форвард может пропустить несколько недель.

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