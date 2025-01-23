«Потрясающий человек»: Ги Буше высказался об игре Вербы в матче с «Автомобилистом»

Posted 23 января, 07:02
Published 23 января, 07:02
Modified 23 января, 07:04
Updated 23 января, 07:04
Вчера, 23 января, Екатеринбурге прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Авангардом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. Единственную шайбу «ястребов» в матче забросил Никита Холодилин.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, почему решил включить в состав нападающего Марка Вербу, который не попадал в заявку с середины ноября.
— Ваша команда пять раз подряд удалилась во второй половине матча. Сказался лишний день отдыха соперника и травма Прохоркина?
«Не соглашусь. Мы сами допускали ошибки, где-то не совсем верно распоряжались клюшками. Где-то удалялись после силовой игры — когда ты играешь в силовой манере, то бывают удаления»
— Верба не играл с ноября. Почему сделали выбор в его пользу?
«Сегодня мы выбирали между Вербой и другим игроком и посчитали, что во второй половине прошлого матча нам не хватало силовой борьбы и удачной игры в единоборствах. Верба — тот хоккеист, который может это привнести, и он это доказал. Он здорово действовал в зоне нападения, действовал с энергией, ассистировал в голе. Он здорово вёл себя на скамейке, заряжал команду энергией, поддерживал. Он потрясающий человек, потрясающий игрок, и на льду, и на тренировках привносит энергию. Это тот тип игрока, который нам был сегодня нужен», — передает слова Буше «Чемпионат».
Напомним, что в недавнем матче с «Салаватом Юлаевым» один из лидеров «Авангарда» нападающий Майкл Маклауд получил травму и покинул лед в середине второго периода. Известно, что из-за повреждения форвард может пропустить несколько недель.