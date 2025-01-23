Подрядчика для парка 300-летия Омска не нашли с первого раза

Судя по данным с сайта госзакупок, в одном из омских парков может появиться система видеонаблюдения. Речь о парке 300-летия Омска: в нем планируется установить 17 камер, и начальная цена вопроса — 6,4 млн рублей. В роли заказчика выступает бюджетное учреждение «Спортивный город».