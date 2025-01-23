Подрядчика для парка 300-летия Омска не нашли с первого раза

Posted 23 января, 05:15
Published 23 января, 05:15
Modified 23 января, 05:15
Updated 23 января, 05:15
Судя по данным с сайта госзакупок, в одном из омских парков может появиться система видеонаблюдения. Речь о парке 300-летия Омска: в нем планируется установить 17 камер, и начальная цена вопроса — 6,4 млн рублей. В роли заказчика выступает бюджетное учреждение «Спортивный город».
Подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет выполнить условия контракта в течение 45 дней. Однако желающих совсем немного.
«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке, — уточняется в примечании к лоту „Спортивного города“. — Заявка не соответствует требованиям (п. 1 и п. 4 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ)».
Таким образом, процедуру придется проводить заново.
Напомним: в Омске давно существуют планы провести в парке 300-летия благоустройство. Однако для этого нужен инвестор, которого пока нет.