gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 05:15

Published 23 января, 05:15

Modified 23 января, 05:15

Updated 23 января, 05:15

В парке 300-летия Омска решили установить камеры видеонаблюдения

Подрядчика для парка 300-летия Омска не нашли с первого раза

23 января 2025, 05:15
Фото: 1MI.

В парке 300-летия Омска решили установить камеры видеонаблюдения

Единственная заявка не соответствует требованиям.

Судя по данным с сайта госзакупок, в одном из омских парков может появиться система видеонаблюдения. Речь о парке 300-летия Омска: в нем планируется установить 17 камер, и начальная цена вопроса — 6,4 млн рублей. В роли заказчика выступает бюджетное учреждение «Спортивный город».

Подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет выполнить условия контракта в течение 45 дней. Однако желающих совсем немного.

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке, — уточняется в примечании к лоту „Спортивного города“. — Заявка не соответствует требованиям (п. 1 и п. 4 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ)».

Таким образом, процедуру придется проводить заново.

Напомним: в Омске давно существуют планы провести в парке 300-летия благоустройство. Однако для этого нужен инвестор, которого пока нет.

«Ждем конкретных предложений». Для модернизации парка 300-летия Омска ищут инвестора
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Парк 300-летия Омска
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика