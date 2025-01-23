Подождем тепла. В омских парках из-за мороза отключили аттракционы

Posted 23 января, 07:09
Published 23 января, 07:09
Modified 23 января, 07:11
Updated 23 января, 07:11
В омских парках 30-летия ВЛКСМ и Советском из-за морозной погоды отключили карусели. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в телеграм-канале «Городские Парки Омск».
«В связи с погодными условиями сегодня все аттракционы в парках не работают. Пожалуйста, следите за обновлениями», — говорится в сообщении.
Ранее Город55 сообщал, что температура воздуха днем, 23 января, будет в пределах -24… -26 градусов, к вечеру — до -27.
Министр образования Омской области Ольга Степанова напомнила, при какой температуре юные омичи могут не ходить в школу.