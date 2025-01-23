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Posted 23 января, 07:09

Published 23 января, 07:09

Modified 23 января, 07:11

Updated 23 января, 07:11

В Омске установилась морозная погода

Подождем тепла. В омских парках из-за мороза отключили аттракционы

23 января 2025, 07:09
Фото: 1MI. В Омске установилась морозная погода

В парках Омска из-за сильных холодов перестали работать аттракционы

К вечеру температура воздуха может опуститься до -27 градусов.

В омских парках 30-летия ВЛКСМ и Советском из-за морозной погоды отключили карусели. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в телеграм-канале «Городские Парки Омск».

«В связи с погодными условиями сегодня все аттракционы в парках не работают. Пожалуйста, следите за обновлениями», — говорится в сообщении.

Ранее Город55 сообщал, что температура воздуха днем, 23 января, будет в пределах -24… -26 градусов, к вечеру — до -27.

Министр образования Омской области Ольга Степанова напомнила, при какой температуре юные омичи могут не ходить в школу.

Морозы в Омской области: при какой температуре школьников освобождают от учебы
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#Евгений Игишев#Погода#Омск#Мороз#Парки#Температура#Аттракционы#Ольга Степанова#Министр образования
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