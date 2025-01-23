ОНПЗ и омские библиотеки запустили проект для начинающих блогеров

Posted 23 января, 11:10
Published 23 января, 11:10
Modified 23 января, 11:10
Updated 23 января, 11:10
В Омске завершился проект «Школа книжного блогера», в котором участвовали 67 студентов омских ссузов. Они учились создавать контент для социальных сетей, посвященный современной литературе. Под руководством специалистов, таких как книжные эксперты, актеры и телеведущие, студенты осваивали создание интересных видео и текстов, а также работу в кадре.
Проект стал возможен благодаря поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». На грантовые средства было выкуплено необходимое оборудование: камеры, ноутбуки, проекторы, микрофоны, свет, а также новые книги и комиксы для библиотек.
Заместитель мэра Омска Инна Елецкая поблагодарила ОНПЗ за поддержку таких полезных проектов, которые помогают развивать творчество и прививать любовь к чтению.
Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский отметил, что программа способствует обмену опытом и вдохновляет горожан на новые идеи.
«Выступая партнерами программы социальных инвестиций „Родные города“, Омский НПЗ создает в регионе условия для обмена опытом, знаниями и компетенциями. Ежегодно поддержка оказывается наиболее интересным проектам. Это привлекает внимание и вдохновляет жителей Омска на воплощение своих идей в жизнь», — подчеркнул Олег Белявский.
«Родные города» — это программа «Газпром нефти» для поддержки культурных и образовательных проектов, направленная на улучшение жизни в регионах.