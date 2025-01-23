ОНПЗ и омские библиотеки запустили проект для начинающих блогеров

В Омске завершился проект «Школа книжного блогера», в котором участвовали 67 студентов омских ссузов. Они учились создавать контент для социальных сетей, посвященный современной литературе. Под руководством специалистов, таких как книжные эксперты, актеры и телеведущие, студенты осваивали создание интересных видео и текстов, а также работу в кадре.