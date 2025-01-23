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Posted 23 января, 05:10

Published 23 января, 05:10

Modified 23 января, 05:12

Updated 23 января, 05:12

Эскиз гостиничного комплекса в Омском районе

Омичам показали, как будет выглядеть гостиница за 1,6 млрд рублей в Омском районе

23 января 2025, 05:10
Фото: Правительство Омской области. Эскиз гостиничного комплекса в Омском районе
Проект реализует компания «СибРос» Арабо Григоряна, которая выполняет в Омской области многие многомиллионные дорожные контракты.

На территории села Розовка Омского района в этом году появится новый гостиничный комплекс. Подробности проекта, который реализуют с 2020 года, рассказали на очередном заседании инвесткомитета региона.

Инвестором и инициатором строительства гостиницы и базы отдыха выступает компания «Сибирский региональный союз» Арабо Григоряна. Новый гостиничный объект с общей площадью 15 тысяч «квадратов» и вместимостью 500-600 человек обошелся в 1,6 млрд рублей.

База отдыха на берегу Иртыша будет включать в себя:

  • Гостиничный комплекс на 33 номера с рестораном и баром;
  • Гостевые коттеджи;
  • СПА-комплекс с бассейном, баней, хамамом, баром и зоной отдыха;
  • Бани с террасами и зонами отдыха;
  • Уличный подогреваемый бассейн;
  • Кафе с летней террасой и караоке-баром;
  • Ресторан;
  • Конференц-зал;
  • Детский развлекательный комплекс.

Уже в мае 2025-го инвестор рассчитывает начать благоустраивать территорию комплекса, а значит, возможно, летом омичи смогут отдохнуть в новом месте, не покидая пределы области.

Напомним, что «СибРос» Арабо Григоряна выполняет в Омской области многочисленные дорожные контракты: это реконструкция Сыропятского тракта стоимостью более 1 млрд рублей, строительство дороги к особой экономической зоне «Авангард» за 359 млн, ремонт дороги до крематория за 85 млн и др. По итогам 2023 года выручка фирмы составила 2,2 млрд рублей.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Инвестиции#Гостиницы#Омский район#Новости#Сиброс#Арабо Григорян#Спа-комплекс
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