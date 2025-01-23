Омичам показали, как будет выглядеть гостиница за 1,6 млрд рублей в Омском районе

Posted 23 января, 05:10
Published 23 января, 05:10
Modified 23 января, 05:12
Updated 23 января, 05:12
На территории села Розовка Омского района в этом году появится новый гостиничный комплекс. Подробности проекта, который реализуют с 2020 года, рассказали на очередном заседании инвесткомитета региона.
Инвестором и инициатором строительства гостиницы и базы отдыха выступает компания «Сибирский региональный союз» Арабо Григоряна. Новый гостиничный объект с общей площадью 15 тысяч «квадратов» и вместимостью 500-600 человек обошелся в 1,6 млрд рублей.
База отдыха на берегу Иртыша будет включать в себя:
Уже в мае 2025-го инвестор рассчитывает начать благоустраивать территорию комплекса, а значит, возможно, летом омичи смогут отдохнуть в новом месте, не покидая пределы области.
Напомним, что «СибРос» Арабо Григоряна выполняет в Омской области многочисленные дорожные контракты: это реконструкция Сыропятского тракта стоимостью более 1 млрд рублей, строительство дороги к особой экономической зоне «Авангард» за 359 млн, ремонт дороги до крематория за 85 млн и др. По итогам 2023 года выручка фирмы составила 2,2 млрд рублей.