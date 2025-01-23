Омичам показали, как будет выглядеть гостиница за 1,6 млрд рублей в Омском районе

Напомним, что «СибРос» Арабо Григоряна выполняет в Омской области многочисленные дорожные контракты: это реконструкция Сыропятского тракта стоимостью более 1 млрд рублей, строительство дороги к особой экономической зоне «Авангард» за 359 млн, ремонт дороги до крематория за 85 млн и др. По итогам 2023 года выручка фирмы составила 2,2 млрд рублей.